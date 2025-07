Opera odświeża VPN Pro. Ma zapewniać lepszą ochronę i błyskawiczne prędkości

Opera Pro VPN obejmuje całe urządzenie, co oznacza, że przepuszcza cały ruch przez VPN, a nie tylko to, co przeglądasz w Operze. Obsługuje do sześciu urządzeń (Windows, macOS i Android) za pośrednictwem Opera One, Opera GX i Opera na Androida.

Co potrafi ulepszona Opera Pro VPN?

W Opera Pro VPN otrzymujesz możliwość wykorzystania aż 48 lokalizacji na całym świecie – czyli o 15 więcej niż w starszej wersji. Każdy serwer gwarantuje minimalną łączność 10 Gb/s. Wykorzystywany jest protokół Lightway o otwartym kodzie źródłowym, który obiecuje lepsze bezpieczeństwo i niezawodność dzięki wykorzystaniu Rust – jest bardziej wydajny, ponieważ zawiera mniej linii kodu, co oznacza, że może działać szybciej, oszczędzając jednocześnie baterię urządzenia. Wykorzystuje wolfSSL, którego dobrze ugruntowana biblioteka kryptograficzna została gruntownie sprawdzona przez ekspertów ds. bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do niektórych z najsilniejszych standardów bezpieczeństwa, takich jak FIPS 140-2.

Opera pozostaje wierna swojej polityce braku logów i obiecuje dostarczyć w niedalekiej przyszłości więcej ulepszeń, w tym “bardzo pożądane funkcje”.

Opera Pro VPN to płatna usługa, a dobrą wiadomością jest to, że cena nie zmienia się wraz z aktualizacją i ulepszeniem ochrony. Możesz subskrybować za 37 zł miesięcznie, 138 zł za sześć miesięcy lub 200 zł za rok. Opera będzie honorować istniejące subskrypcje i aktualizować użytkowników bez dodatkowych kosztów.

Aktualizacja będzie również całkowicie bezproblemowa i nastąpi automatycznie przy następnym uruchomieniu przeglądarki po wdrożeniu zmian w przypadku desktopa. Użytkownicy urządzeń mobilnych muszą zaktualizować Operę w sklepie Google Play. Osoby korzystające z bezpłatnego poziomu mogą wypróbować Opera Pro VPN dzięki siedmiodniowemu okresowi próbnemu.