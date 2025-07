Ta planeta robi coś naprawdę dziwnego. Astronomowie opisali nieznane wcześniej zjawisko

Pierwszy z tych obiektów został nazwany HIP 67522 b, a jego kosmiczny gospodarz to oczywiście HIP 67522. Mówimy o układzie oddalonym o nieco ponad czterysta lat świetlnych od Ziemi, skoncentrowanym wokół żółtego karła, czyli tego samego rodzaju gwiazdy, co nasze Słońce. Jeśli zaś chodzi o sprawczynię całego zamieszania, czyli tytułową planetę, to jest ona zaliczana do grona gorących Jowiszy.

Ekaterina Ilin i jej współpracownicy piszą o swoich dokonaniach na łamach Nature. Zespół dostrzegł, że śledzona planeta krąży bardzo blisko swojej gwiazdy, co sprawia, że jej pola magnetyczne wywołują bardzo silne rozbłyski. O ile jednak zwykle dzieje się tak w odwrotnym kierunku, tj. gwiazda wpływa na swoją planetę, to tutaj sama planeta jest sprawczynią całego zamieszania.

Nigdy przedtem naukowcy nie byli świadkami sytuacji, w której to właśnie planeta wpływałaby w tak ogromnym stopniu na gwiazdę, wokół której orbituje. Jak dodają autorzy powyższych rewelacji, HIP 67522 b wydaje się wyzwalać szczególnie energetyczne rozbłyski. Fale rozchodzące się wzdłuż linii pola magnetycznego gwiazdy generują rozbłyski w określonych momentach, a ich energia jest wyższa niż energia fal.

Planeta krążąca wokół gwiazdy HIP 67522 wpływa na swoją gwiazdę do tego stopnia, że wywołuje wyrzuty jej materii w przestrzeń kosmiczną

Emisje pochodzące z gwiazd, takie jak koronalne wyrzuty masy na Słońcu, od dawna fascynowały badaczy. Występują one w sytuacji, gdy naładowane jony – tworzące silne pola magnetyczne – w pewnym momencie doprowadzają do ich pękania. To prowadzi do sytuacji, w której promieniowanie zostaje uwolnione w formie rozbłysku, a wysokoenergetyczne cząsteczki trafiają w przestrzeń kosmiczną.

O ile Ziemię chroni pole magnetyczne, tak nie jest to regułą w przypadku innych planet. Szczególne zainteresowanie astronomów wzbudzały te obiekty, które krążą blisko swoich gwiazd. Dlaczego? Bo chcieli się przekonać, czy możliwa jest realizacja scenariusza, w którym owe planety mogą zaburzać pola magnetyczne gwiazd do tego stopnia, by wywoływać potężne eksplozje. Upragniona odpowiedź nadeszła dzięki wykorzystaniu teleskopu TESS oraz satelity Cheops.

Analizując łącznie piętnaście uwiecznionych rozbłysków, naukowcy zorientowali się, że występowały one w sytuacjach, w których planeta przechodziła przed swoją gwiazdą. Przy okazji badacze nieco lepiej zrozumieli jej cechy. Obecnie HIP 67522 b przypomina rozmiarami Jowisza, lecz wydaje się, iż w ciągu kolejnych 100 milionów lat powinna zmniejszyć się do wielkości porównywalnej do Neptuna.

W międzyczasie będzie realizowany plan wyjaśnienia mechanizmu odpowiedzialnego za generowanie silnych eksplozji. Pomogą w tym zarówno dotychczas wykorzystywane instrumenty, jak i dopiero wchodzące do użytku, takie jak Plato. Będzie to szczególnie cenne ze względu na fakt, że mówimy o nieznanym wcześniej zjawisku, które może się okazać niespodziewanie powszechne.