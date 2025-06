Home Nauka Planety prawie tam nie występują, a jednak. Einstein pomógł astronomom

Poszukiwania egzoplanet to bardzo trudne zadanie, bo choć ich liczba we wszechświecie jest zapewne bliska nieskończoności, to nauka potwierdziła istnienie niecałych 6000 takich obiektów. Wynika to oczywiście z ograniczeń technologicznych narzędzi, jakimi dysponują astronomowie, ale na szczęście pomaga im coś innego: naukowa spuścizna Alberta Einsteina.