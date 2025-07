Za tę promocję pokochasz BLIK zbliżeniowy. Zykasz 100 zł, jeśli spełnisz kilka warunków

Blik z promocją dla wybranych

Akcja promocyjna “Poczuj chemię do Blika” właśnie ruszyła i jest skierowana wyłącznie do użytkowników płatności zbliżeniowych tym systemem. To kluczowe ograniczenie, ponieważ funkcja ta dostępna jest jedynie w sześciu bankach:

Alior Bank

Bank Millennium

ING Bank Śląski

mBank

PKO Bank Polski

Santander Bank Polska

Dodatkowo, na razie z płatności zbliżeniowych Blikiem mogą korzystać wyłącznie posiadacze smartfonów z Androidem i HarmonyOS. Użytkownicy iPhone’ów muszą poczekać – obsługa iOS ma pojawić się w 2025 roku, a pierwsze sygnały wskazują, że ING może być pierwszym bankiem, który ją wdroży.

Długa droga do wolności płatniczej

Historia Blika zbliżeniowego na iOS to doskonały przykład, jak wielkie korporacje mogą blokować innowacje. Apple przez lata uniemożliwiało konkurentom korzystanie z modułu NFC, rezerwując go wyłącznie dla Apple Pay. Zmianę wymusił dopiero unijny Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA), który wszedł w życie w 2022 roku i zmusił giganta z Cupertino do otwarcia swojej platformy.

Blik rządzi polskim rynkiem płatności

Promocja pojawia się w szczególnym momencie – system Blik niedawno obchodził swoje 10-lecie, a wyniki są imponujące. W 2024 roku użytkownicy zrealizowali ponad 2,4 miliarda transakcji o wartości 347,3 miliarda złotych – to wzrost odpowiednio o 37% i 43% rok do roku.

Szczególnie dynamicznie rosną płatności zbliżeniowe – w 2024 roku ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie do 263,1 miliona transakcji. System aktywowało już 3,6 miliona użytkowników, co pokazuje, jak bardzo Polacy pokochali tę formę płatności.

Proces płacenia zbliżeniowo Blikiem jest identyczny jak kartą płatniczą. Po skonfigurowaniu w aplikacji bankowej i ustawieniu jako domyślnej formy płatności, wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala. Nie trzeba już generować sześciocyfrowego kodu, co znacząco przyspiesza transakcje.

Warunki prostsze niż w przypadku karty

Jak zdobyć 100 złotych?

Warunki promocji nie są wygórowane, ale wymagają zaangażowania:

Rejestracja na stronie chemiadoblika.pl – podanie danych osobowych i wybór banku Wpłata rejestracyjna w wysokości 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci Trzy płatności Blikiem zbliżeniowym w ciągu 3 różnych dni, każda na minimum 10 złotych

Po spełnieniu warunków uczestnik otrzymuje czek Blik na 100 złotych, który należy zrealizować w bankomacie w ciągu 15 dni.

Kto zostanie za burtą?

Promocja ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim mogą w niej uczestniczyć tylko osoby, które nie dokonały żadnej transakcji Blikiem zbliżeniowym między 1 czerwca a 14 lipca 2025 roku. Oznacza to, że stali użytkownicy tej funkcji zostają wykluczeni z promocji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2025 roku, ale nagrody przyznawane są na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. Łączna pula to 4 miliony złotych – 40 tysięcy czeków po 100 złotych każdy.

Warto czy nie warto?

Promocja może być atrakcyjna dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z płatnościami zbliżeniowymi Blikiem. Dla regularnych użytkowników to jednak smutna wiadomość – zostali wykluczeni z promocji, mimo że już korzystają z systemu.

Czy to sprawiedliwe? Trudno powiedzieć, ale taka jest rzeczywistość marketingu – nowi klienci często są bardziej “warci” od lojalnych stałych użytkowników. W końcu Blik już teraz obsługuje 18,5 miliona aktywnych użytkowników, więc skupienie się na pozyskaniu nowych ma sens biznesowy.

Czytaj też: PKO BP wprowadza płatności powtarzalne Blikiem. Koniec z pamiętaniem o każdej płatności

Warto jednak pamiętać, że płatności zbliżeniowe Blikiem to dopiero początek. Kiedy system trafi na iPhone’y, możemy spodziewać się jeszcze większego boomu. Być może wtedy będą organizowane promocje również dla dotychczasowych użytkowników.