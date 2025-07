Home Tech Microsoft przestał umieszczać reklamy Edge na stronie internetowej Chrome

Już dwa lata temu każda osoba, która korzystała z Edge i chciała przejść na stronę Chrome w celu pobrania przeglądarki Google’a, widziała baner informujący, że nie ma takiej potrzeby. Było to dość naiwne i bezczelne zagranie ze strony Microsoftu. Potem pojawiało się od czasu do czasu, a teraz oficjalnie wiadomo, że to koniec…. przynajmniej u nas.