Reachy Mini to robot dla każdego. Za 299 dolarów chcą zrewolucjonizować robotykę

Hugging Face, platforma AI warta 4,5 miliarda dolarów, która stała się swoistym GitHubem dla uczenia maszynowego, ogłosiła we wtorek premierę Reachy Mini – kompaktowego robota biurkowego zaprojektowanego dla milionów programistów na całym świecie. Ten humanoidalny towarzysz to najśmielszy ruch firmy w kierunku demokratyzacji rozwoju robotyki i wyzwanie dla tradycyjnego, zamkniętego i kosztownego modelu branży.

Dlaczego akurat teraz?

Premiera nie jest przypadkowa. Hugging Face przekroczył właśnie pułap 10 milionów użytkowników korzystających z platformy, a CEO Clément Delangue w ekskluzywnym wywiadzie ujawnił, że “coraz więcej z nich buduje w obszarze robotyki”. Kompaktowy robot, który może stanąć na każdym biurku obok laptopa, odpowiada na to, co Delangue nazywa fundamentalną barierą w rozwoju robotyki: dostępnością.

“Jednym z wyzwań w robotyce jest to, że nie można po prostu budować na swoim laptopie. Potrzebujesz jakiegoś partnera robotycznego, który pomoże w tworzeniu, a większość ludzi nie będzie w stanie kupić robotów za 70 tys. dolarów” – wyjaśnił Delangue, nawiązując do tradycyjnych systemów robotyki przemysłowej, a nawet nowszych robotów humanoidalnych, jak Tesla Optimus, który ma kosztować 20 – 30 tys. dolarów.

Co potrafi robot za 299 dolarów?

Reachy Mini to efekt kwietniowego przejęcia francuskiego startupu robotycznego Pollen Robotics przez Hugging Face. Robot dostępny jest w dwóch wersjach: Reachy Mini Lite za 299 dolarów (wymagająca stałego połączenia z zewnętrznym komputerem) oraz Reachy Mini Wireless za 449 dolarów (w pełni autonomiczna z wbudowanym komputerem Raspberry Pi 5).

To pierwszy produkt konsumencki, który natywnie integruje się z Hugging Face Hub, umożliwiając programistom dostęp do tysięcy gotowych modeli AI oraz udostępnianie aplikacji robotycznych przez platformę “Spaces“.

Specyfikacja robi wrażenie jak na tak kompaktowe urządzenie:

Sześć stopni swobody w ruchomej głowie

Pełny obrót korpusu

Animowane anteny

Szerokokątna kamera

Wielokrotne mikrofony

5-watowy głośnik

Wymiary: 28 cm wysokości, 16 cm szerokości, waga 1,5 kg

Wersja bezprzewodowa z komputerem Raspberry Pi 5 i baterią

Robot dostarczany jest jako zestaw do samodzielnego złożenia i może być programowany w Pythonie, z planowanym wsparciem dla JavaScript i Scratch. Preinstalowane aplikacje demonstracyjne obejmują śledzenie twarzy i rąk, funkcje inteligentnego towarzysza oraz ruchy taneczne.

Otwartoźródłowy przewrót w robotyce

To, co wyróżnia Reachy Mini od konkurencji, to radykalne podejście do otwartości. Hugging Face planuje udostępnić wszystkie projekty sprzętowe, oprogramowanie i instrukcje montażu jako open source, pozwalając każdemu na zbudowanie własnej wersji. Firma zarabia na wygodzie, sprzedając gotowe jednostki programistom, którzy wolą płacić niż budować od zera.

“Starasz się dzielić jak najbardziej, aby naprawdę wzmocnić społeczność” – wyjaśnił Delangue. “Są ludzie, którzy nawet jeśli mają wszystkie przepisy open source do zbudowania własnego Reachy Mini, wolą zapłacić 300 dolarów, 500 dolarów i dostać go już gotowego lub łatwego do złożenia w domu.“

Ten model freemium dla sprzętu nawiązuje do udanych modeli oprogramowania, ale stoi przed unikalnymi wyzwaniami. Koszty produkcji, złożoność łańcucha dostaw i dystrybucja fizyczna tworzą ograniczenia, które nie istnieją w czysto programistycznych biznesach.

Prywatność w erze domowych robotów

Wejście w robotykę rodzi nowe pytania o prywatność danych i bezpieczeństwo, które nie istnieją w przypadku czysto cyfrowych systemów AI. Roboty wyposażone w kamery, mikrofony i zdolność do podejmowania fizycznych działań w domach i miejscach pracy tworzą bezprecedensowe kwestie prywatności.

Delangue postrzega open source jako rozwiązanie tych problemów. “Jedną z moich osobistych motywacji do tworzenia robotyki open source jest myśl, że będzie to walczyć z koncentracją władzy… naturalna tendencja do tworzenia czarnych skrzynek robotów, których użytkownicy nie rozumieją ani nie kontrolują” – powiedział. “Pomysł na świat, gdzie tylko kilka firm kontroluje miliony robotów, które są w domach ludzi, mogących podejmować działania w prawdziwym życiu, jest dość przerażający.“

Wyzwanie dla gigantów

Reachy Mini wchodzi na szybko rozwijający się rynek robotyki. Program Optimus Tesli, roboty humanoidalne Figure i komercyjne oferty Boston Dynamics reprezentują wysoką półkę rynku, podczas gdy firmy takie jak Unitree wprowadziły bardziej przystępne cenowo roboty humanoidalne za około 16 tys. dolarów.

Podejście Hugging Face różni się fundamentalnie od tych konkurentów. Zamiast tworzyć jednego, bardzo sprawnego robota, firma buduje ekosystem przystępnych cenowo, modularnych, otwarto-źródłowych komponentów robotycznych. Wcześniejsze wydania obejmują ramię robotyczne SO-101 (od 100 dolarów) i plany dla robota humanoidalnego HopeJR (około 3000 dolarów).

Czy to przyszłość branży?

Strategia Hugging Face może fundamentalnie zmienić dynamikę przemysłu robotycznego. Tradycyjne firmy robotyczne inwestują mocno w zastrzeżone technologie, ograniczając innowacje do wewnętrznych zespołów. Model open source mógłby uwolnić rozproszone innowacje wśród tysięcy programistów, potencjalnie przyspieszając postęp przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Goldman Sachs przewiduje, że rynek robotyki humanoidalnej może osiągnąć 38 miliardów dolarów do 2035 roku – to wzrost z wcześniejszej prognozy wynoszącej 6 miliardów dolarów. Analitycy banku oczekują wysyłki 1,4 miliona jednostek robotów humanoidalnych do tego czasu.

“Widzimy coraz więcej ludzi przechodzących do robotyki, co jest niezwykle ekscytujące” – powiedział Delangue. “Pomysł polega na tym, aby naprawdę stać się biurkowym, open-source robotem dla budowniczych AI.“

Bez względu na to, czy Reachy Mini odniesie sukces, czy nie, jego premiera oznacza kluczowy moment w rozwoju robotyki. Po raz pierwszy główna platforma AI stawia na to, że przyszłość robotyki należy nie do korporacyjnych laboratoriów badawczych, ale do rąk milionów indywidualnych programistów uzbrojonych w przystępne cenowo, otwartoźródłowe narzędzia.

Dostępność: Hugging Face ma rozpocząć wysyłkę Reachy Mini Lite już w przyszłym miesiącu, a wersja bezprzewodowa trafi do sprzedaży jesienią 2025 roku. W branży długo zdominowanej przez tajemnicę i sześciocyfrowe ceny, to może być najbardziej rewolucyjny pomysł ze wszystkich.