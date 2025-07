Realme GT 7T w megapromocji – tak tani jeszcze nie był

Podstawowe parametry realme GT 7T 12/256 GB

Procesor: MediaTek Dimensity 8400 Max

MediaTek Dimensity 8400 Max Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Pamięć wewnętrzna: 256 GB

256 GB Wyświetlacz: 6,78″ AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 2780 × 1264 px

6,78″ AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 2780 × 1264 px Aparat główny: 50 Mpix (Sony IMX896, OIS) + 8 MP (ultraszerokokątny)

50 Mpix (Sony IMX896, OIS) + 8 MP (ultraszerokokątny) Aparat przedni: 32 Mpix

32 Mpix Bateria: 7000 mAh

7000 mAh Szybkie ładowanie: SuperVOOC 120W

SuperVOOC 120W System operacyjny: Android 15 z nakładką realme UI

Android 15 z nakładką realme UI Łączność: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC Norma odporności: IP69 (pyło- i wodoszczelność)

Realme GT 7T to bardzo przyzwoity średniak – o dobrej wydajności, lecz zachwycający przede wszystkim ogromną baterią i niezwykle szybkim ładowaniem, a także doskonałym „opancerzeniem”, na które wskazuje certyfikat IP69 – smartfon bowiem jest odporny nie tylko na zwykłe zanurzenie w wodzie, ale znosi także strumienie wody pod ciśnieniem. Do tego cechuje się niezłym głównym aparatem fotograficznym i łącznością – poza standardowym już 5G i Wi-Fi 6 mamy tu nowość, czyli Bluetooth 6.0.

AliExpress rządzi, AliExpress radzi, AliExpress nigdy cię nie zdradzi

Aby kupić Realme GT 6T w niezwykle atrakcyjnej cenie, należy udać się do serwisu AliExpress. Promocyjna cena wynosi w tej chwili 1542,53 i jest, jak wskazuje Ceneo, o około 1000 zł niższa niż cena z polskiej dystrybucji. Towar wysyłany jest z Hiszpanii, więc odpada zabawa z cłami i podatkami, trzeba się natomiast uzbroić w nieco cierpliwości, gdyż dostawa może trwać do 10 dni. Link do oferty znajdziecie tutaj, o ile mogę sprawdzić, dostępne u tego samego sprzedawcy są kolory czarny, żółty i niebieski.