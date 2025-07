Jedziesz na urlop? Ta funkcja AirTaga może Ci się przydać

AirTag z funkcją idealną na wakacje

Podróżowanie samolotem, mimo wszystkich swoich zalet, niesie ze sobą jedno z największych zmartwień – możliwość zagubienia bagażu. Linie lotnicze każdego dnia mierzą się z problemem zaginionych walizek, co dla pasażerów oznacza stres i niepewność. Na szczęście, Apple AirTag stał się niezwykle popularnym narzędziem do śledzenia bagażu, oferując prosty sposób na szybkie odnalezienie swoich rzeczy.

Jeszcze w iOS 18.2 Apple dodał nową funkcję dla swojego lokalizatora o nazwie “Udostępnij położenie przedmiotu”. Chociaż miało to miejsce już jakiś czas temu, to warto o niej przypomnieć przy okazji sezonu urlopowego, bo nie każdy może o tym pamiętać. Funkcja ta, dostępna w aplikacji Znajdź (Find My), umożliwia tymczasowe udostępnianie lokalizacji AirTaga lub innego przedmiotu zgodnego z siecią Find My wybranej osobie. Kluczowe jest to, że funkcja ta ma specjalny komponent przeznaczony dla linii lotniczych.

Apple nawiązało współpracę z przewoźnikami, aby włączyć możliwości odzyskiwania bagażu wspierane przez AirTag bezpośrednio do ich systemów obsługi klienta. Oznacza to, że jeśli Twój bagaż zaginie, możesz tymczasowo udostępnić liniom lotniczym jego lokalizację, co znacząco przyspieszy proces odnalezienia. Co więcej, po tym, jak bagaż wróci w Twoje ręce, udostępniony link do lokalizacji automatycznie zostanie wyłączony, zapewniając prywatność.

Jak skorzystać z funkcji “Udostępnij położenie przedmiotu”?

Jeśli Twój AirTag lub inne urządzenie kompatybilne z siecią Find My zaginie podczas nadchodzących podróży, oto kroki, które możesz podjąć, aby je odzyskać:

Otwórz aplikację Znajdź na swoim iPhonie, iPadzie lub Macu. Przejdź do zakładki “Przedmioty”. Wybierz AirTaga lub inny zagubiony przedmiot. Przewiń w dół, aż zobaczysz opcję “Udostępnij położenie przedmiotu”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować udostępnianie.

W ten sposób uzyskasz link URL, który możesz udostępnić swojej linii lotniczej, aby mogła samodzielnie śledzić położenie AirTaga. Każda linia lotnicza może mieć własne metody udostępniania tego linku, ale zazwyczaj opcja udostępniania jest dostępna w ramach procesu obsługi klienta dotyczącego zagubionego bagażu.