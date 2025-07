Wyciekły ceny handhelda ROG Xbox Ally. Gracze powinni być zadowoleni

Skąd takie informacje? Otóż donosi o tym hiszpański magazyn “3D Juegos”, który podobno dotarł do ustalonych przez firmę ASUS cen. A od jakiegoś czas krążyły w sieci rozmaite plotki na ich temat. Czy te ujawnione dzisiaj są prawdziwe? Odpowiem tak – mogą być prawdziwe, aczkolwiek przekonamy się o tym dopiero, gdy sam ASUS ogłosi je oficjalnie.

Ile zapłacimy za modele ROG Xbox Ally?

No, ale do rzeczy. Według podanego przecieku, ceny za ROG Xbox Ally to 599 euro (ok. 2,5 tys. zł) za słabszy model oraz 899 euro (czyli 3,8 tys. zł) za silniejszą wersję z “X” na końcu nazwy. Drogo? Zależy, jak na to spojrzeć. Za 3,8 tys. złotych można nabyć niezłego desktopa lub laptopa, ale porównanie z urządzeniami z innych kategorii nie ma większego sensu, gdyż wszystkie mają swoją specyfikę. Można natomiast porównać ceny z innymi handheldami i podsumować krótko – obie mieszczą się w handheldowym standardzie.

Model podstawowy będzie napędzany procesorem AMD Ryzen Z2A i zapewni równowagę między wydajnością a poborem energii, aby zmaksymalizować czas pracy na baterii. Model premium X będzie napędzany procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme, który zapewni wyższą liczbę klatek na sekundę i ostrzejszy obraz niż model podstawowy. Żaden z tych modeli nie będzie wyposażony w wyświetlacz OLED, co zostało wykluczone ze względu na konieczność obsługi funkcji VRR oraz zrównoważenie poboru mocy i kosztów.

Na razie nie wiemy, kiedy dwa modele ROG Xbox Ally pojawią się na rynku światowym. Producent niczego na ten temat nie zdarza. Ale przewiduje się, że może to nastąpić w październiku bieżącego roku.