Samsung pracuje nad inteligentnymi kolczykami i naszyjnikami. Oto biżuteria przyszłości?

Wizja przyszłości według Samsunga

Won-joon Choi, prezes i dyrektor operacyjny (COO) działu Mobile Experience (MX) Samsunga, w rozmowie z CNN ujawnił, że sztuczna inteligencja może umożliwić powstanie nowej fali urządzeń, które nie będą wymagały wyjmowania telefonu z kieszeni. Jego zdaniem przyszłość należy do urządzeń wearable, które nie trzeba nosić w rękach.

“Wierzymy, że powinno to być urządzenie do noszenia, coś, czego nie trzeba trzymać w rękach. Może to być coś, co się nosi – okulary, kolczyki, zegarki, pierścienie, a czasem naszyjnik” – wyjaśnił Choi.

Nie zastąpią smartfonów, ale je uzupełnią

W przeciwieństwie do innych firm, które próbują stworzyć produkty AI mające zastąpić smartfony – jak Humane AI Pin, który został już wycofany z rynku po fiasku komercyjnym, czy Rabbit R1 – Samsung przyjmuje inne podejście. Nowe urządzenia wearable mają pełnić rolę towarzysza telefonu, a nie jego zamiennika czy samodzielnego urządzenia.

To podejście wydaje się znacznie bardziej praktyczne. Zamiast rewolucjonizować sposób, w jaki używamy technologii, Samsung chce uzupełnić obecne doświadczenie użytkownika o dodatkowe możliwości.

Pierwsze kroki już widać

Samsung już teraz realizuje tę wizję za pomocą Project Haean – kryptonim inteligentnych okularów zasilanych przez Android XR, które firma obecnie rozwija. Zgodnie z doniesieniami z marca 2025 roku, Haean może zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku, wraz z zestawem XR Project Moohan.

Biżuteria jako następny krok

Pytany o konkretne plany dotyczące inteligentnej biżuterii, Choi odpowiedział, że Samsung “analizuje wszystkie możliwości”. “Co nosisz? Okulary, kolczyki, naszyjniki, zegarki i pierścienie, coś w tym rodzaju” – wyliczał dyrektor.

Brzmi to intrygująco, ale pozostaje pytanie: czy konsumenci są gotowi na inteligentne kolczyki czy naszyjniki? Historia pokazuje, że adopcja nowych kategorii urządzeń wearable nie zawsze przebiega gładko – wystarczy wspomnieć o problemach z akceptacją Google Glass czy późniejszych próbach z inteligentną biżuterią.

Szanse i wyzwania

Samsung ma solidne podstawy do eksperymentowania z nowymi formami urządzeń wearable. Firma już teraz oferuje udane produkty jak Galaxy Watch czy Galaxy Buds, więc rozumie zarówno możliwości, jak i ograniczenia tej kategorii.

Kluczowe będzie znalezienie równowagi między funkcjonalnością a estetyką. Inteligentne kolczyki czy naszyjniki muszą przede wszystkim dobrze wyglądać, a dopiero potem oferować użyteczne funkcje. To większe wyzwanie niż w przypadku smartwatchy czy słuchawek, gdzie aspekt użytkowy dominuje nad wizualnym.

Perspektywy

Na konkretne produkty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Samsung najwyraźniej znajduje się we wczesnej fazie eksploracji możliwości, więc do komercyjnej realizacji tych pomysłów może być jeszcze daleko.

Czy inteligentne kolczyki i naszyjniki to przyszłość wearables, czy kolejna technologiczna moda, która szybko przeminie? Przekonamy się w nadchodzących latach. Jedno jest pewne – Samsung nie zamierza spocząć na laurach i będzie eksperymentował z nowymi formami urządzeń mobilnych.