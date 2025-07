SAS Hackathon 2025 – AI, która zmienia świat. Ruszyły zapisy!

Sztuczna inteligencja to już nie tylko modne hasło, ale narzędzie, które realnie wpływa na biznes, naukę i codzienne życie. Jednak, jak pokazuje praktyka, nie każdy potrafi z niej korzystać z korzyścią dla siebie i otoczenia. SAS Hackathon 2025 to wydarzenie, które ma to zmienić – i to na globalną skalę. Trwają zapisy do piątej edycji tego wyjątkowego, cyfrowego maratonu, podczas którego uczestnicy z całego świata będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, zdobyć cenne doświadczenie i… powalczyć o uznanie w branży.

Financier Works on a Personal Computer Showing Statistics, Graphs and Charts. In the Background His Coworker and Creative Office.