Rynek akumulatorów jest w szoku po tym, co odkryli Chińczycy 

Mówimy o pierwiastku szczególnie cennym dla sektora elektroniki czy motoryzacji, ponieważ jest on stosowany w produkcji różnego rodzaju akumulatorów. I nawet jeśli trwają starania mające na celu projektowanie alternatywnych urządzeń do magazynowania energii, to nie zapowiada się, by lit miał w ciągu najbliższych kilku lat pójść w odstawkę. Szczególnie powinno to ucieszyć władze Państwa Środka.

Jak wynika z najnowszych informacji, odkryto tam złoża opiewające na nawet 540 milionów ton rudy litu, co powinno być kluczowe w kontekście chińskich dążeń do uniezależniania się od dostaw z zewnątrz. Takie starania mają tam miejsce od dłuższego czasu i dotyczą różnego rodzaju zasobów, od materiałów produkcyjnych, przez paliwa, aż po żywność. Lit z pewnością wpisuje się w tę koncepcję.

Przełomowe znalezisko miało miejsce w trakcie eksploatacji twardej skały na terenie prowincji Hunan. To region Chin, który już wcześniej był związany z wydobyciem litu, dlatego dla lokalnych ekspertów nowe doniesienia z pewnością nie są całkowitą niespodzianką. Badacze szacują, jakoby zlokalizowana ruda litu, już po wydobyciu, mogła dostarczyć około 1,3 mln ton tlenku litu.

Dokonane przez Chińczyków odkrycie, które miało miejsce na terenie prowincji Hunan, powinno jeszcze bardziej wzmocnić pozycję tego kraju w światowym wydobyciu litu

Jako że mówimy o granitowej strukturze złoża, to w grę wchodzi szereg korzyści względem częściej spotykanych złóż solankowych. O co dokładnie chodzi? Na przykład o szybszą obróbkę ze względu na łatwiejsze kruszenie i separację. To daje w długofalowej konsekwencji niższe koszty, a także bardziej uniwersalne zasoby, które można wykorzystać na wiele sposobów i w krótszym czasie.

Tegoroczny wskaźnik udziału Chin w światowych złożach litu wyniósł 16,5%, co oznacza drugie miejsce w zestawieniu. Na pierwszym pozostaje Chile. Co istotne, Państwo Środka jest kluczowym graczem jeśli chodzi o obróbkę tych zasobów. W praktyce oznacza to odpowiedzialność za ponad 70% mocy przerobowych litu w skali świata. Takie informacje z pewnością nie są zbyt optymistyczne dla krajów Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi na czele.