Sephora Treasure Hunt – włącz letni vibe i graj o nagrody!

Czym jest Sephora Treasure Hunt?

Sephora Treasure Hunt to gra, która łączy w sobie najpopularniejsze i najbardziej lubiane produkcje mobilne, emocje polowania na skarby, radość z odkrywania nowych produktów i ekscytację wygrywania nagród. Branża beauty łączy siły z technologią, czego efektem jest innowacyjna akcja w formie aplikacji PWA (Progressive Web App), dostępna po zeskanowaniu poniższego kodu QR lub wejściu na stronę internetową www.sephoratreasurehunt.com.

Aby dołączyć do zabawy, wystarczy założyć konto w programie lojalnościowym Sephora Unlimited. Jeśli jeszcze nie jesteście jego częścią, to idealny moment, by to zrobić — dołączenie jest darmowe, a otwiera drzwi do świata ekskluzywnych ofert i kuszących benefitów. W aplikacji czeka na nas łącznie 130 różnorodnych gier i misji, które odblokowują się codziennie i co tydzień. Od klasycznych memory, przez quizy o beauty, po kreatywne anagramy i dynamiczne gry typu Drag & Drop — każda z nich to szansa na zdobycie punktów, które przybliżają do zdobycia nagród. A tych jest naprawdę sporo — Sephora przygotowała bowiem pulę ponad 50 tysięcy skarbów do zgarnięcia!

Polowanie na nagrody. Jak to się odbywa?

Sephora Treasure Hunt to prawdziwa kopalnia nagród. Codziennie do wygrania jest ponad 100 nagród Instant Win, takich jak zestawy bestsellerowych produktów Sephora Collection, vouchery o wartości 25 zł czy specjalne doładowania w programie Sephora Unlimited. To już miły bonus, mając na uwadze, że to najprostsze, codzienne nagrody — a jednak to dopiero początek!

Jeśli się wciągnięcie, to czekają Was jeszcze lepsze benefity. Co tydzień aplikacja odblokowuje nową lokację w grze, a wraz z nią świeży zestaw misji, gier i nagród. Możemy zdobyć limitowane produkty z kolaboracji z topowymi markami, takimi jak Fenty Beauty, Kayali, Laneige, Haus Labs, Glow Recipe czy Charlotte Tilbury. Dla fanów ekskluzywnych gadżetów Sephora przygotowała także gadżety z linii Summer Vibes, takie jak czapki z daszkiem czy butelki na wodę. Do wygrania także prezenty od najgorętszych marek sezonu, takich jak Muscat, Carpatree, Berries, She is Sunday, Many Mornings, The Odder Side, MAKO czy Slowhop.

Najszybsi i najbardziej zaangażowani gracze mają szansę na Hot Drops, czyli unikalne nagrody, które pojawiają się niespodziewanie. Wśród nich znajdziemy bilety na festiwale (na przykład Yello Poznań 2025), vouchery na koncerty w Strefa57, vouchery eBilet, a nawet torby PR wypełnione produktami influencerów. Z kolei Mystery Letters gracze mogą zdobyć dodatkowe prezenty i niespodzianki.

Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli co z nagrodami głównymi? Tutaj Sephora naprawdę podnosi poprzeczkę i oferuje:

Dla pierwszego miejsca: wyjazd do Paryża dla dwóch osób na prestiżowe wydarzenie Sephoria, o wartości 20 000 zł;

Dla drugiego miejsca: rok zakupów w Sephorze o wartości 10 000 zł;

Dla trzeciego, czwartego i piątego miejsca: Press Bags pełne topowych produktów od najlepszych marek, każda o wartości około 2000 zł.

Jak grać, by wygrać?

Mechanika Sephora Treasure Hunt jest prosta — po prostu musimy grać w znane i lubiane przez każdego gry mobilne. Każdego dnia logujemy się do aplikacji, odbieramy swój kupon Instant Win (jeden kupon to jedna szansa na nagrodę) i wykonujemy nową misję lub grę. W puli znajdziemy mnóstwo rodzajów gier, w tym zawsze dostępną SephoCrush (nazwa jasno sugeruje, z czym mamy do czynienia), która pozwala zdobywać dodatkowe punkty przez cały czas trwania aktywacji. Nasze szanse na wygraną rosną, jeśli:

Rejestrujemy paragony z zakupów w Sephora (maksymalnie dwa na tydzień);

Zapraszamy znajomych do gry (do pięciu osób);

Logujemy się codziennie. Każde wejście to szansa na kupony Instant Win, a także możliwość złapania Hot Drops czy odbioru Mystery Letters.

Co tydzień gra zmienia się dzięki nowej lokacji, która wprowadza świeże wyzwania i nagrody. To sprawia, że Treasure Hunt nie zdąży się znudzić — tu zawsze jest coś nowego do odkrycia. A przy okazji możemy poznawać produkty z branży beauty, które idealnie wpisują się w letni klimat.

Sephora Unlimited to klucz do świata beauty

Program Sephora Unlimited to serce tej aktywacji i coś, co warto poznać bliżej. Dołączenie do klubu jest całkowicie darmowe, a otwiera dostęp nie tylko do Sephora Treasure Hunt, ale też do szeregu benefitów.

Dzięki Sephora Unlimited stajemy się częścią społeczności i tak naprawdę tylko zyskujemy. A Treasure Hunt, który już się rozpoczął, to świetny moment, by zacząć tę przygodę — rejestrując się, zyskujemy dostęp do gry, a przy okazji odkrywamy, jak wiele Sephora ma do zaoferowania.

Sephora Treasure Hunt — poczuj letni vibe w najlepszym miejscu

Sephora Summer Vibes i Treasure Hunt to zaproszenie do świętowania lata w sposób, który łączy zabawę, technologię i pasję do branży beauty. Gra jest zaprojektowana tak, by angażować i inspirować, szczególnie młodsze pokolenie, które szuka niebanalnych doświadczeń. Aplikacja jest intuicyjna, gry różnorodne, a nagrody na tyle kuszące, że trudno się oprzeć udziałowi w całej akcji.

To także świetna okazja, by odkryć nowe produkty i marki dostępne w Sephora. Kto wie, może dzięki technologii zainspirujemy się do stworzenia letniego makijażu z paletą Haus Labs? A może przetestujemy kultowy krem nawilżający od Glow Recipe? Każda misja w grze to szansa na poznanie świata beauty w nowy, ekscytujący sposób. Dbanie o siebie nie było jeszcze tak nowoczesne.

Sephora Treasure Hunt potrwa aż do 28 sierpnia 2025 roku, więc wszyscy mamy mnóstwo czasu, by dołączyć do zabawy i odkryć, co Sephora przygotowała dla nas w ramach Summer Vibes. To nie tylko szansa na nagrody, ale też okazja, by zainspirować się, eksperymentować i dobrze się bawić ze smartfonem w dłoni.