Air Fryer czy grill? Silvercrest SHFG 2460 A1 łączy obie funkcje, a do tego jest nieprzyzwoicie tani.

Silvercrest SHFG 2460 A1 – tanio i dobrze

Silvercrest SHFG 2460 A1 to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność frytkownicy beztłuszczowej i grilla, oferując szerokie spektrum możliwości kulinarnych w jednym, kompaktowym sprzęcie. Dysponuje mocą 2460 W i może pracować w szerokim zakresie temperatur: od 40°C do 230°C. Dzięki temu Silvercrest SHFG 2460 A1 może służyć do przygotowywania całej gamy różnorodnych potraw, od frytek i soczystych steków począwszy, a na delikatnych rybach czy ciastach skończywszy.

Urządzenie wyróżnia się przemyślaną konstrukcją 2 w 1. Przy zamkniętej pokrywie działa jak nowoczesna frytkownica na gorące powietrze, wykorzystując technologię cyrkulacji do przygotowywania potraw z minimalną ilością tłuszczu. Po otwarciu pokrywy SHFG 2460 A1 zamienia się w wysokowydajny grill stołowy, na którym bez problemu przyrządzimy mięso i warzywa.

Do obsługi urządzenia służy intuicyjny wyświetlacz „Easy-Touch”, który umożliwia wybór jednego z 11 predefiniowanych programów, a także manualną regulację czasu i temperatury. Dodatkowym atutem jest dołączony do zestawu termometr do mięsa, który pozwala na precyzyjną kontrolę stopnia wysmażenia, gwarantując doskonałe i przewidywalne rezultaty za każdym razem. Kosz na przygotowywane produkty ma pojemność 2,5 litra, co pozwala na przygotowanie jednorazowo nawet 1 kg frytek. W zestawie znajdują się praktyczne akcesoria, w tym płyta grillowa oraz kosz do smażenia, oba pokryte wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą ILAG, która znacząco ułatwia czyszczenie.

Silvercrest SHFG 2460 A1 to urządzenie bardzo wszechstronne – z powodzeniem możemy zastąpić nim kilka urządzeń kuchennych, ma też doskonały stosunek jakości do ceny, zwłaszcza w obecnej promocji – teraz bowiem w sklepie online Lidl.pl możemy je kupić za jedyne 279 zł, czyli o 53% taniej, niż zwykle (przecena z 599 zł). Link do promocji znajdziecie tutaj.