Okazje na Microsoft Surface Pro, czyli ostatnie godziny Amazon Prime Day

Microsoft Surface Pro – Copilot+PC, z układem Snapdragon X Plus

Aż o 30% taniej można kupić jeden z tańszych komputerów Surface Pro. Sego sercem jest wspomniany wyżej 10-rdzeniowy układ Snapdragon X Plus, który współpracuje z 16 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięcią flash. Za wyświetlanie obrazu odpowiada dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli

Jest to oczywiście tak zwany Copilot+PC, jako że wyposażony został także w specjalizowaną jednostkę wspomagającą obliczenia związane z AI, czyli NPU oraz specjalną wersję Windows 11 Home przystosowaną do architektury ARM. Zasilanie zapewnia akumulator 6290 mAh, który wg Microsofru jest zdolny napędzać komputer przez okres do 14 godzin

W zestawie nie ma klawiatury i ładowarki, ale promocyjna cena jest naprawdę atrakcyjna: gotowy do działania komputer kosztuje 3349,70 zł, podczas gdy normalna cena wynosi 4791,30 zł. Link do promocji znajdziecie tutaj.

Microsoft Surface Pro – Copilot+PC, z układem Snapdragon X Elite

Czytaj też: iCloud Passwords oficjalnie wspiera przeglądarkę Firefox na Windowsie

Podobny model do poprzedniego, ale nie taki sam i nie chodzi o różnicę koloru (na promocję trafił bowiem wariant czarny, a nie srebrny) – pierwszą główną różnicą jest tu wydajniejszy układ SoC, którym jest dla odmiany 12-rdzeniowy Snapdragon X Elite – towarzyszy mu 16 GB RAM oraz 256 GB flash. Ekran tu także ma 13 cali przekątnej i rozdzielczość 2880 × 1920 pikseli, ale klasyczny IPS został zastąpiony nowoczesną matrycą OLED, dającą żywsze i wierniejsze kolory. Bateria ma pojemność 7029 mAh i zgodnie z deklaracjami producenta powinna wystarczyć na 14 godzin pracy.

Maszynę można kupić w promocji za 4295,70 zł, przecenioną z 5917,07 zł – link do promocji znajdziecie tutaj. Tradycyjnie w skład zestawu nie wchodzi ładowarka i klawiatura.

Microsoft Surface Pro – Copilot+PC, z układem Snapdragon X Elite po raz drugi

Model identyczny z poprzednim, ale wyposażony w 512 GB flash i platynową (chodzi niestety tylko o kolor, nie materiał) obudowę. O gustach się nie dyskutuje, wolę taki wariant od czarnego, ale przede wszystkim wolę większy dysk, jaki tu zamontowano. Różnica w cenie nie jest taka zła, za komputer bez klawiatury i ładowarki trzeba zapłacić 4725,70 zł (zamiast 6275,52 zł), a link do promocji znajdziecie tutaj.