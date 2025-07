Polacy i Niemcy stworzyli światłowodowy most czasu. Teraz to wykorzystają

O co dokładnie chodzi? O połączenie światłowodowe, które powiązało ze sobą najdokładniejsze zegary zlokalizowane w obu krajach. Daje to nadzieję na postępy w zakresie bankowości i bezpieczeństwa narodowego, a niewykluczone, że doprowadzi do istotnych zmian w przewidywaniu trzęsień ziemi.

Czytaj też: Ten niezwykły kryształ z pustyni Atakama łamie prawa fizyki. Naukowcy nie dowierzają swoim oczom

Obecnie, choć istnieje standard pomiaru czasu obowiązujący na całym świecie, to kalkulacje wykonywane w poszczególnych krajach minimalnie się od siebie różnią. W związku z tym potrzeba porównań, na podstawie których można uśrednić uzyskane rezultaty. Polsko-niemiecka współpraca w tym zakresie ma do tego doprowadzić.

O ile wczesniej na potrzeby realizacji podobnych inicjatyw stosowano sygnały radiowe, tak teraz są one uznawane za zbyt mało dokładne. Alternatywę zapewniają światłowody, a wszystko to w ramach projektu GÉANT, który jak na razie składa się z łącza Pathfinder mającego około 690 kilometrów długości. Polskie włókna światłowodowe – związane z siecią PIONIER – mają około 270 kilometrów, a niemieckie mniej więcej 420 kilometrów. Wspólnie łączą one Narodowy Instytut Metrologiczny w Brunszwiku z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Światłowodowy most czasu łączący Polskę z Niemcami zostanie wykorzystany do porównań pomiarów czasu z użyciem zegarów atomowych

Im wyższa dokładność pomiarów, tym lepiej, ponieważ wysoka precyzja otwiera drzwi do zastosowań odnoszących się na przykład do poznawania tajemnic wszechświata. Na Ziemi taki potencjał obejmuje natomiast chociażby przewidywanie trzęsień, co jest już stosowane między innymi w Japonii. Z perspektywy Polski możemy mówić o postępach istotnych dla kryptografii kwantowej i bankowości.

Czytaj też: Rewolucyjny zegar atomowy Chin, to wielki przełom dla wojska i misji kosmicznych

Sąsiedzka współpraca w tej materii ma postać sieci światłowodowej z dziesięcioma punktami wzmocnienia sygnału oraz regeneratora do transferu czasu i częstotliwości. Pomiarów dostarcza zegar, w którym atom wybranego pierwiastka zostaje wzbudzony za pośrednictwem kwantu światła o bardzo określonej częstotliwości. Biorąc pod uwagę liczbę drgań fali światła na sekundę fizycy identyfikują barwy odpowiedzialne za wzbudzanie danych atomów. Wysyłając owe fotony do innych laboratoriów ich pracownicy mogą porównywać różniące się od siebie barwy, a światłowody pozwalają czynić to ze szczególną dokładnością.