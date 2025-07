Obiektywy Tamron w obniżonej cenie w sieci Komputronik

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III VXD G2 z bagnetem E

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III VXD G2 to obiektyw dość nietypowy. W ofertach dominują bowiem znacznie popularniejsze pełnoklatkowe zoomy o zakresach 24-70 mm. Tamron jednak nie zrezygnował z zakresu 28-75 mm i od 2021 roku oferuje to całkiem udane, jasne i uniwersalne szkło.

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III VXD G2 zalet ma bowiem naprawdę sporo – jak wskazują recenzje, dobrze sobie radzi z ostrością, ma bardzo rozsądny poziom wad optycznych (aberracja chromatyczna podłużna i poprzeczna, aberracja sferyczna i astygmatyzm), a także dysponuje szybkim i celnym autofocusem.

W promocji w sieci Komputronik obiektyw został przeceniony na 2849 zł (z 3499 zł), a Ceneo potwierdza, że jest to naprawdę dobra cena.

Tamron 18-300 mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD z bagnetem E

Tamron 18-300 mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD przeznaczony jest do pracy z matrycami APS-C i stanowi klasyczny superzoom lub, jak czasem nazywają to użytkownicy, spacerzoom – co dobrze oddaje jego przeznaczenie, gdyż szkło to najlepiej sprawsza się w zastosowaniach turystycznych, gdy nie chcemy lub nie mamy możliwości wozić ze sobą dodatkowej optyki.

Obiektyw ma zakres zbliżeń aż 16,6×, jest w stanie uzyskać skalę odwzorowania 1:2 na szerokim końcu i 1:4 na długim – nie jest to jeszcze makro, ale można pokusić się o zdjęcia małych obiektów z bliska. Przy tak dużym zakresie pracy udało się też utrzymać rozsądną jasność (od f/3.5 do f/6.3) i jakość obrazu, a także uzyskać przyjemny bokeh. Obiektyw ma wbudowaną stabilizację obrazu (wiele korpusów APS-C nie ma stabilizowanej matrycy), a to wszystko teraz jest dostępne za jedyne 2019 zł (przecena z 2349 zł).

Tamron 28-200 mm F/2.8-5.6 DI III RXD z bagnetem E

I mamy oto kolejny spacerzoom, tym razem przeznaczony do pracy z aparatami pełnoklatkowymi. Mniejszy zakres ogniskowych pozwolił zaproponować użytkownikom wyjątkowo dobrą jasność, jak na tę klasę sprzętu – przedział wynosi od f/2.8 do f/5.6. Także i tutaj mamy wyjątkowo dobrą skalę odwzorowania (od 1:3,1 przy najszerszym kącie widzenia do 1:3,8 przy najwęższym). Obiektyw ma dość skomplikowaną konstrukcję optyczną (18 elementów w 14 grupach, w tym 2 soczewki LD, 2 asferyczne, 2 hybrydowe asferyczne i 1 soczewka XLD), wyposażony został też w uszczelnienia.

W promocji w sieci Komputronik obiektyw ten można kupić w cenie 2699 zł (przecena z 3129 zł).