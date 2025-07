Nowy teleskop ujawnił nigdy przedtem niewidziane zjawiska na Słońcu 

O istotnych powiązaniach między Słońcem a krążącymi wokół niego planetami nie trzeba nikogo przekonywać. Bez naszej gwiazdy ludzkość byłaby skazana na wyginięcie, a nawet gdyby jakimś cudem przetrwała, to taka egzystencja wyglądałaby niczym w horrorze. Na szczęście realizacja tego scenariusza jest obecnie wyjątkowo nierealna.

Czytaj też: Prądy elektryczne na Słońcu zaskakują naukowców. Odkryto ich nietypowy ruch

Znacznie bardziej prawdopodobne są natomiast awarie wywołane burzami słonecznymi. Takowe mają miejsce na skutek interakcji cząstek emitowanych przez Słońce i wchodzących w kontakt z ziemską atmosferą. Chcąc jak najskuteczniej przewidywać tego typu wydarzenia, astronomowie prowadzą obserwacje. Niedawno zyskali możliwość wykorzystywania teleskopu CODEX w tym celu.

Instrument ten jest dość osobliwy, ponieważ znajduje się na boku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niedawno użyto go na potrzeby obrazowania aktywności Słońca, co przyniosło błyskawiczne efekty. Badacze naszej gwiazdy dostrzegli niespodziewane zmiany w zewnętrznej atmosferze Słońca. Nigdy wcześniej nie mieli z nimi do czynienia, dlatego nowe ustalenia doprowadziły do postawienia szeregu pytań.

Teleskop CODEX to instrument zamontowany na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niedawno posłużył on do zobrazowania zewnętrznej warstwy atmosfery Słońca

CODEX jest koronografem, dlatego może wywołać coś w rodzaju sztucznego zaćmienia Słońca. Blokując tarczę słoneczną, jest w stanie skupić się na samej atmosferze, obrazując ją z niedostępnymi wcześniej szczegółami. Teleskop ten trafił na Międzynarodową Stację Kosmiczną 5 listopada ubiegłego roku, a cztery dni później został przymocowany do robotycznego ramienia Canadarm2.

Niedawno astronomowie mający dostęp do zbieranych danych zaprezentowali światu powstałe nagrania. Widać na nich, jak zmienne są temperatury panujące w zewnętrznej koronie. Uwiecznili także wyrzut strumieni koronalnych. Jako całość, pomiary te zapewniają świeży wgląd w mechanizmy wpływające na zachowanie naszej gwiazdy. To bardzo cenny wkład, który powinien się przełożyć na zdolność do przewidywania groźnych skoków aktywności Słońca.

Czytaj też: Dziwna chemia wszechświata pokazuje nam coś bardzo istotnego o kosmitach

Za najważniejszy cel misji realizowanej przez CODEX można uznać poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego wyjątkowo gorące cząstki – nazywane wiatrem słonecznym – oddziałują z zewnętrzną atmosferą słońca. O ile wcześniejsze eksperymenty skupiały się na gęstości materii występującej w koronie, tak tutaj celem jest temperatura i prędkość wiatru słonecznego. Być może przy okazji uda się wyjaśnić, dlaczego ten wiatr jest zdecydowanie gorętszy od powierzchni naszej gwiazdy.