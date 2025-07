Windows 11 otrzymuje nowy interfejs. Jest przeznaczony dla handheldów

Interfejs użytkownika OOBE (out-of-the-box experience) pojawił się on w kompilacji 26200, a w najnowszej wersji systemu Windows również znaleziono odniesienia do niego. W nowym środowisku hosta w chmurze wskazówka znajduje się w górnej części funkcji initializeGamepadLegend().

Czym się różni Windows 11 dla gamepadów od zwykłego?

Jeśli system Windows wykryje, że został uruchomiony na urządzeniu przenośnym, zmienia ustawienia grafiki oraz interfejsu użytkownika, dzięki czemu może wyświetlać takie informacje, jak na przykład “Naciśnij A, aby kontynuować” lub “Naciśnij B, aby wrócić”. Etykiety te są pobierane z tabeli ciągów znaków, która lokalizuje wszystkie inne monity systemu Windows, więc będą one wyświetlane w dowolnym języku. Nowy kod wykrywa, czy sprzęt zgłasza przyciski A/B/X/Y w stylu konsoli Xbox.

Te nowe instrukcje zdają się wskazywać, że Microsoft przyspieszył rozwój przenośnego urządzenia do gier z systemem Windows 11. Pojawi się ono prędzej niż później, co jest dobrą wiadomością – ROG Ally X ma znaleźć się w sprzedaży jeszcze w tym roku. A bez systemu Windows 11 zoptymalizowanego pod kątem urządzeń przenośnych, ASUS nie byłby w stanie wypuścić tego urządzenia.

Ponadto ten “handheldowy” interfejs Windows 11 eliminuje zbędne oprogramowanie z systemu, co zapewnia lepszą wydajność. Tutaj przypomnę, że Rog Ally jest dostarczany z systemem Windows 11 Home i ma nowy interfejs użytkownika (UI) paska zadań oraz do przełączania aplikacji, który można łatwo obsługiwać za pomocą kontrolera przenośnego. Wszystko to jest częścią “aplikacji Xbox”.

A czy na handheldzie będzie można wrócić do oryginalnego środowiska pulpitu? Nie wiadomo, ale przypuszczam że raczej nie. To wydanie systemu jest dedykowane wyłącznie grom, więc nie ma to żadnego zastosowania.