Chcieli usunąć aplikacje systemowe z Windows 11, muszą teraz zapłacić przestępcom

Jeśli kogoś irytują niepotrzebne aplikacje systemowe, będzie z pewnością chciał je usunąć. Póki nie zezwala na to sam Microsoft, ludzie korzystają z narzędzi innych firm. Skorzystali z tego przestępcy, chcący zarobić. Na szczęście działo się to daleko od nas, ale jest przykładem, aby zachować czujność.

Lepiej nie grzebać w Windows 11

Windows Reinstall Master – tak nazywa się narzędzie, reklamowane jako pomocnik w usuwaniu niechcianych aplikacji z systemu Windows 11. Aplikacja krąży po chińskiej społeczności i jest skierowana do osób niebędących ekspertami od technologii, które mogą nie wiedzieć, jak działa instalacja systemu Windows. A co robi WRM? Po prostu instaluje ponownie system Windows, ale nie pozwala użytkownikowi na jego ponowne uruchomienie, dopóki ofiara nie zapłaci.

Działa to w podobny sposób jak ransomware, choć pobierane opłaty są tu znacznie niższe. Aplikacja żąda 98 juanów (ok. 45 złotych). Oto, co wyświetla poniższy ekran blokady po działaniu Windows Reinstall Master:

Napisy głoszą: “Gratulacje, udało Ci się ukończyć ponowną instalację systemu Windows. Prosimy o uiszczenie opłaty za usługę ponownej instalacji. Metoda płatności: WeChat Pay, Alipay. Cena do zapłaty: 98 juanów”.

A co ciekawe – oszukańcze oprogramowanie instaluje również wiele innych programów. Tak więc jeśli użytkownik początkowo chciał zresetować system Windows, aby pozbyć się zbędnych danych i nadmiaru oprogramowania, z pewnością nie poprawi to sytuacji, a wręcz ją pogorszy. Te aplikacje to m.in. PotPlayer i Microsoft VSCode. trzeba zauważyć, że są zarówno darmowe, jak i nieszkodliwe, więc tu akurat tragedii nie ma.

Ale ten przykład pokazuje, że zanim sięgniesz po podobne narzędzie, warto poszukać informacji na jego temat w sieci.