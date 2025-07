Dwie istotne łatki dla Windows 11 z okazji Patch Tuesday

Te dwie łatki to KB5062552 oraz KB5062553. Obie zawierają poprawki związane z bezpieczeństwem, co oznacza, że są obowiązkowe. Czyli – zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane na komputerze, a na koniec pojawi się informacja o konieczności ponownego uruchomienia w celu ich wdrożenia. KB5062552 spowoduje aktualizację komputera do wersji 22631.5624, zaś KB5062553 do 26100.4652.

Windows 11 KB5062552 – lista zmian

Aktualizacja KB5062552 systemu Windows 11 to praktyczna zmiana podczas transferu danych z komputera na komputer, czyli mechanizmu Windows Share. Interfejs użytkownika Share pokazuje teraz podgląd łącza, dzięki czemu wiesz, co wysyłasz. Koniec z błędnym udostępnianiem linków. Poprawiono również mechanizmy wyszukiwarki systemowej tak, aby czas oczekiwania na odpowiedź był znacznie krótszy.

Kilka innych zauważalnych usprawnień:

nowy sposób migracji z PC na PC – ta funkcja używa kopii zapasowej systemu Windows, aby ułatwić połączenie między dwoma komputerami z systemem Windows 11. Jeśli masz nowy komputer i chcesz przenieść tam swoje dane i pliki, ta funkcja może pomóc. Wystarczy sparować dwa urządzenia, które znajdują się w tej samej sieci bezprzewodowej i poczekać, aż rozpocznie transfer plików. Powinien nastąpić podczas konfigurowania nowego komputera, więc stary komputer utworzy żądanie parowania, a następnie rozpocznie się transfer;

więcej opcji dla domyślnych aplikacji – trzy nowe ustawienia, które pomogą automatycznie mapować dodatkowe typy plików i linków do domyślnej przeglądarki. Nie musisz więc dodawać ich indywidualnie w każdym ustawieniu typu linku.

Aktualizacja umożliwia również administratorom zarządzanie tym, czy chcą instalować krytyczne aktualizacje w konfiguracji OOBE. Jeśli chodzi o poprawki, mamy tu likwidację bugów, sprawiających, że funkcja Windows Hello dla firm nie mogła ponownie wygenerować certyfikatów zabezpieczeń po ich wygaśnięciu, a funkcja uprawnień audytu tworzyła niepotrzebne dzienniki zdarzeń i zużywała dużo miejsca na dysku. Miała również wpływ na logowanie użytkownika.

Windows 11 KB5062553 – lista zmian

Aktualizacja KB5062553 systemu Windows 11 zawiera pięć nowych funkcji. Pierwszą jest praktyczna zmiana, która – w końcu! – pozwala na używanie mniejszych ikon na pasku zadań. Zmiana ta to nowy przycisk “Pokaż mniejsze przyciski paska zadań”. Domyślnie opcja ta działa samoczynnie, gdy na pasku zadań zaczyna brakować miejsca. Można jednak ustawić ją tak, aby zawsze pokazywane były mniejsze ikonki.

Druga nowość to możliwość używania bardziej zaawansowanych mechanizmów ochrony w Narratorze. Pozwalają zaciemniać ekran i ukrywać poufne treści, aby osoby w pobliżu nie mogły ich zobaczyć. Możesz używać Narratora za pomocą klawiszy Ctrl + Klawisz Windows + Enter, a następnie musisz włączyć “Screen Curtain” za pomocą skrótu. Narrator nadal będzie czytał na głos, gdy włączona będzie kurtyna ekranowa, więc jeśli naprawdę zależy Ci na prywatności, będziesz musiał użyć słuchawek.

Trzecia nowość dotyczy maszyn Copilot+. Można na nich zyskać teraz dostęp do “Zapytaj Microsoft 365 Copilot” za pomocą menu Click to Do (uruchamiane jest za pomocą prawego przycisku myszy lub klawisza Copilot). Po wprowadzeniu poprawki KB5062553 dla systemu Windows 11 na komputerach Copilot+ możesz teraz wyróżnić tekst lub obraz, wysłać go do aplikacji Microsoft 365 Copilot i uzyskać odpowiedź bez kopiowania i wklejania. Aplikacja Microsoft 365 Copilot jest specjalnie dostosowana do obsługi dokumentów, prezentacji PowerPoint i innych wymagań.

Czwarta zmiana dotyczy obsługi archiwów – rozpakowywanie i pakowania jest teraz o 10-15% szybsze. Jednak uwaga – dotyczy to archiwów, w którym znajduje się co najmniej kilkadziesiąt plików. Jeśli są tam 3-4 pliki, nie zauważysz różnicy. Piąta – to opisane już w tym tekście nowe mechanizmy migracji komputera.

Póki co wszystko to solidnie wygląda, pozostaje jedynie mieć nadzieję, aby łatki nie psuły tego, co już działa bez problemów.