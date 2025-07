Windows 7 na Steam Decku? No tak jakby…

Można sobie zadać zasadnicze pytanie – po co komu Windows 7 na handheldzie? Odpowiedź jest banalna – ponieważ można. A czy będzie to miało zastosowanie praktyczne, czy nie, to już rzecz drugorzędna. Dla takich entuzjastów, jak Pony, liczy się przede wszystkim możliwość.

Windows 7 i Steam Deck – czy to dobre połączenie?

Bob Pony testuje na handheldach różne systemy. Windows 7 (2009) i Steam Deck (2022) dzieli około 13 lat, nic więc dziwnego, że nie wydają się one dla siebie najlepszym połączeniem. Dwa lata temu Pony udostępnił film prezentujący system Windows 8.1 na Steam Deck. System operacyjny z nakładką Metro działał całkiem dobrze – z pełną funkcjonalnością dotykową. Teraz przyszedł czas na Windows 7, a kto wie – może w przyszłości spróbuje nawet Windows Vista?

Niestety, adaptacja nie jest udana. Windows 7 został zablokowany w trybie pionowym. Ale Pony ujawnia także inne problemy, niewidoczne gołym okiem – sterowniki nie zainstalują się w systemie Windows 7, ponieważ zintegrowana karta graficzna handheldu jest w zasadzie tworzona na zamówienie, a sterowniki działają tylko w wersji 10/11. Tak więc w praktyce nie ma kompletnie zastosowania na handheldzie Steam Deck.

W rozmowach na X użytkownicy proszą Boba o przetestowanie innych wydań Windows, jak XP czy 10, a nawet Temple OS. Jednak wątpliwe jest, aby entuzjasta podjął się tych działań. Skoro już przy Windows 7 jest problem, czyniący ten system na handheldzie niepraktycznym, nie ma zbytniego sensu próbowanie działania starszych. Cóż, możliwość instalacji Windowsów na urządzeniu pozostaje tylko ciekawostką – i niczym więcej.