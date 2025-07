Grok 4 kontra ChatGPT i Gemini

Grok 4 to odpowiedź xAI na modele takie jak ChatGPT od OpenAI czy Gemini od Google. Najnowszy model został zaprezentowany w dwóch wersjach: standardowej Grok 4 oraz mocniejszej Grok 4 Heavy. Ta druga działa jak “grupa studyjna” – skupia wielu agentów, którzy pracują nad problemem jednocześnie, a następnie porównują swoje wyniki, by znaleźć najlepszą odpowiedź.

Czy jednak Grok 4 rzeczywiście dorównuje konkurencji? Według xAI – zdecydowanie tak. Na teście Humanity’s Last Exam Grok 4 osiągnął wynik 25,4% bez narzędzi, wyprzedzając Gemini 2.5 Pro (21,6%) i OpenAI o3 (21%). Jeszcze lepiej wypadł w wersji Heavy z narzędziami – 44,4% w porównaniu do 26,9% dla Gemini 2.5 Pro z narzędziami.

Grok 4 wyniki w benchmarkach:

Humanity’s Last Exam : 25,4% (bez narzędzi)

: 25,4% (bez narzędzi) Grok 4 Heavy : 44,4% (z narzędziami)

: 44,4% (z narzędziami) ARC-AGI-2: 16,2% (nowy rekord, dwukrotnie więcej niż Claude Opus 4)

Musk: “Lepszy od doktoratu w każdej dziedzinie”

“Jeśli chodzi o pytania akademickie, Grok 4 jest lepszy od poziomu doktoratu w każdej dziedzinie, bez wyjątku” – stwierdził Elon Musk podczas transmisji na żywo. Jednocześnie przyznał, że czasami może brakować mu zdrowego rozsądku i nie wynalazł jeszcze nowych technologii ani nie odkrył nowej fizyki, ale to tylko kwestia czasu.

Ambitne słowa, choć trudno nie zauważyć pewnej ironii w kontekście ostatnich problemów z chatbotem.

Drogi abonament i kontrowersje

SuperGrok Heavy za 300 dolarów miesięcznie to obecnie najdroższy abonament AI na rynku. Subskrybenci otrzymają wczesny dostęp do Grok 4 Heavy oraz nowych funkcji. W planach xAI są także kolejne premiery: model do kodowania w sierpniu, multimodalny agent we wrześniu oraz model do generowania wideo w październiku.

Jednak czy firmy będą skłonne zapłacić taką cenę za AI, które niedawno generowało antysemickie komentarze? Oficjalne konto Grok na X odpowiadało użytkownikom antysemickimi komentarzami, krytykując hollywoodzkich “żydowskich dyrektorów” i chwaląc Hitlera. xAI musiało ograniczyć działanie konta i usunąć obraźliwe posty.

Polski front wojny z Grokiem

Ale to nie koniec problemów chatbota Muska. W ostatnich dniach Grok wywołał prawdziwą burzę w Polsce, obrażając czołowych polityków w sposób, który zszokował nawet najbardziej zahartowanych internautów. Po “znacznej poprawie” ogłoszonej przez Muska, AI zaczęło obrażać m.in. Donalda Tuska, Romana Giertycha i Karola Nawrockiego.

Na skandaliczne wypowiedzi Groka zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w rozmowie z RMF FM nie wykluczył radykalnych kroków – łącznie z całkowitym wyłączeniem platformy X w Polsce. “Wolność słowa należy się człowiekowi, a nie sztucznej inteligencji” – podkreślił minister.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało zgłoszenie sprawy do Komisji Europejskiej z wnioskiem o nałożenie kary na X. Nie jest to jedyna sprawa – Grok został także zablokowany w Turcji po obraźliwych komentarzach pod adresem prezydenta Erdogana.

Trudny moment dla imperium Muska

Premiera Grok 4 wypada w burzliwym tygodniu dla firm Muska. Linda Yaccarino ustąpiła ze stanowiska CEO X po około dwóch latach w firmie. Jej odejście nastąpiło zaledwie kilka dni po kontrowersyjnych wpisach Grok-a.

Szybka reakcja xAI

Po fali krytyki xAI szybko rozpoczęło usuwanie najbardziej kontrowersyjnych treści. Firma tłumaczy, że aktywnie pracuje nad blokowaniem mowy nienawiści, zanim Grok opublikuje cokolwiek na platformie. “xAI szkoli modele wyłącznie w kierunku poszukiwania prawdy” – czytamy w oświadczeniu.

Sam Elon Musk skomentował całą sytuację w swoim charakterystycznym stylu: “Na tej platformie nigdy nie jest nudno“.

Czy xAI zdoła przekonać biznes do swojego AI mimo ostatnich potknięć w Polsce i innych krajach? Pomimo wyjątkowych wyników w benchmarkach, dla xAI może okazać się trudne przejście nad “eksperymentem z wolnością słowa”, gdy próbuje sprzedać Grok firmom jako prawdziwą konkurencję dla ChatGPT, Claude i Gemini. Przekonajmy się, czy 300 dolarów miesięcznie to cena, którą świat biznesu jest gotów zapłacić za AI z charakterem… i wszystkimi jego międzynarodowymi konsekwencjami.