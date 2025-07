Chcesz zagrać w konsolowe exclusive’y na pececie? Xbox ma na to pomysł

Xbox rozszerza swoje możliwości chmurowego grania o nową platformę. Począwszy od dzisiaj, użytkownicy Xbox Insiders w programie PC Gaming Preview, którzy są subskrybentami Game Pass Ultimate, mogą streamować wybrane gry konsolowe, które posiadają, z katalogu Game Pass, bezpośrednio w aplikacji Xbox na PC.

Jak to działa w praktyce?

Korzystanie z nowej funkcji jest dość proste. Wystarczy przejść do sekcji Cloud Gaming w aplikacji Xbox PC, znaleźć katalog “Stream your own game”, wybrać wspierany tytuł z biblioteki i rozpocząć grę. Microsoft przygotował listę ponad 250 wspieranych gier, wśród których znajdują się m.in. Baldur’s Gate 3, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy oraz seria Assassin’s Creed.

Szczególnie interesujący jest fakt, że można grać w tytuły, które wcześniej były dostępne wyłącznie na konsolach i nie mogły być uruchamiane za pomocą aplikacji Xbox na PC.

Zalety chmurowego grania

Microsoft podkreśla praktyczne korzyści płynące z nowej funkcji. Pozwala to streamować gry, które już posiadasz, bez konieczności ich instalowania bezpośrednio z aplikacji Xbox PC. To oszczędza czas, zwalnia miejsce na dysku twardym i zapewnia bardziej elastyczny dostęp do biblioteki dzięki cloud gamingowi.

To rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla graczy z ograniczoną przestrzenią dyskową lub tych, którzy chcą szybko przetestować grę bez długiego procesu pobierania i instalacji.

Wymagania i ograniczenia

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba mieć cyfrowe kopie gier, które chcesz streamować na PC. Fizyczne kopie nie będą działać. Dodatkowo funkcja jest dostępna tylko w 28 krajach, gdzie wspierany jest Xbox Cloud Gaming. Wymagana jest również subskrypcja Game Pass Ultimate.

Na razie dostęp do funkcji ma ograniczona grupa użytkowników – tylko członkowie programu Xbox Insiders w wersji PC Gaming Preview mogą przetestować nowe możliwości.

Część szerszej strategii “każdy ekran to Xbox”

Wprowadzenie funkcji “Stream Your Own Game” do aplikacji PC jest kluczowym elementem szerszej strategii Microsoftu, którą Phil Spencer nazywa “każdy ekran to konsola Xbox”. Cloud gaming staje się fundamentem tej wizji – Microsoft stale inwestuje w rozwój swojej platformy, dążąc do tego, aby gry w chmurze były dostępne dla jak największej liczby użytkowników.

Wcześniej funkcję “Stream your own game” wdrożono dla członków Game Pass Ultimate na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One, telewizorach Smart TV (Samsung i LG), goglach Meta Quest oraz urządzeniach obsługujących przeglądarki. Xbox Cloud Gaming rozwija się w szybkim tempie – niedawno dodano obsługę myszki i klawiatury, a w dniu premiery w chmurze pojawiło się Call of Duty Black Ops 6.

Przygotowania do konsoli przenośnej

Najważniejszym aspektem tej aktualizacji są przygotowania do premiery ROG Xbox Ally – pierwszej przenośnej konsoli Xbox, która ma zadebiutować pod koniec 2025 roku. Urządzenie powstaje we współpracy z firmą ASUS i będzie działać na zoptymalizowanym systemie Windows 11 z interfejsem przypominającym konsole Xbox.

Microsoft zapowiedział dwa modele: podstawowy ROG Xbox Ally z procesorem AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM i 512GB SSD oraz wersję ROG Xbox Ally X z układem AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM i 1TB SSD. Według nieoficjalnych informacji, ceny mają wynosić odpowiednio 599 euro (około 2560 zł) za model podstawowy i 899 euro (około 3845 zł) za wersję X.

Co istotne, ROG Xbox Ally będzie oferował zagregowaną bibliotekę gier – po zalogowaniu się na swoje konta, użytkownik zobaczy w jednym miejscu wszystkie swoje gry z Xbox, Game Pass, Battle.net, Steam, Epic Games Store i innych platform. Funkcja “Stream Your Own Game” w aplikacji PC jest więc de facto testem technologii, która będzie kluczowa dla nowej konsoli.

Konkurencja w rynku cloud gamingu

Microsoft nie pozostaje obojętny na rozwój konkurencji. Streaming gier staje się coraz chętniej wybieraną formą konsumowania rozrywki ze względu na oszczędność miejsca, energii elektrycznej, wysoką mobilność i bezkompromisowość. Na rynku działają już takie usługi jak NVIDIA GeForce NOW czy PlayStation Plus Premium, ale Microsoft stawia na integrację z ekosystemem Xbox i Game Pass.

Według analityków, dalszy rozwój Xbox Cloud Gaming jest kluczowy i może stać się nadrzędny dla dalszej egzystencji całego ekosystemu Xbox, szczególnie w kontekście spadającej sprzedaży tradycyjnych konsol. Wprowadzenie “Stream Your Own Game” to nie tylko udogodnienie dla graczy, ale strategiczny ruch mający zabezpieczyć przyszłość marki Xbox.