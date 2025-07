Test Xiaomi Watch S4 – wygląda drogo, kosztuje niewiele, a jak działa?

Xiaomi Watch S4 z daleko wygląda dobrze. A z bliska?

Od razu po założeniu zegarka czuć, że lekka aluminiowa koperta z powłoką PVD jest czymś więcej niż tylko aspiracją do półki premium. Patrząc na ten zegarek na nadgarstku, trudno domyślić się, ile może kosztować. Watch S4 wygląda dobrze, drogo się błyszczy, ale po wzięciu do ręki czas trochę pryska ze względu na niską masę ok 44 gramów (bez paska). Niemniej, pod względem wykonania, trudno mu cokolwiek zarzucić.

Wizualnie niestety trafił mi się chyba najmniej urodziwy wariant Watcha S4, bo szczególnie te ze skórzanymi paskami wyglądają świetnie. W białym wariancie mam wrażenie, że ktoś tu nie mógł się zdecydować, czy to ma być sportowe, czy jednak eleganckie.

System wymiennych bezeli Quick Change Bezel 2.0 pozwala w kilka sekund zmienić charakter zegarka. Fajna rzecz, tylko… gdzie kupić wymienne bezele? Nie znalazłem ich w sklepie internetowym Xiaomi, ale z pomocą przychodzi choćby AliExpress i to chyba tak kierowałbym swoją uwagę. Szkoda, że w zestawie nie ma chociaż jednego na próbę.

Nie do końca polubiłem się z paskiem, ale patrząc na opinie w Internecie – jestem w mniejszości. Nie lubię takiego ułożenia. O ile jeszcze w opaskach sportowych jest to wygodne, tak za nic nie umiem się z tym dogadać w klasycznych zegarkach.

Pod kątem odporności S4 nie zawodzi: 5ATM pozwala mi zabierać go na basen i pod prysznic bez żadnych obaw. Trzeba jedynie pamiętać, aby po kontakcie z wodą oczyścić mikrofony — potrafią zebrać kropelki i chwilowo tłumić dźwięk.

Ekranem Xiaomi Watch S4 zawstydzi niejeden droższy zegarek

AMOLED w S4 to liga sama w sobie w tej klasie cenowej. Przy bardzo dużej jasności ekran pozostaje perfekcyjnie czytelny nawet w ostrym słońcu, a animacje są płynne, pomimo 60 Hz odświeżania obrazu.

Szkoda tylko, że w parze z jakością ekranu nie idzie efektowność interfejsu. Ten jest prosty, ale nie rozpieszcza wizualnie. Co innego tarcze, bo tych mamy ogromny wybór. Wiele z nich oferuje własny, unikatowy wygląd ekranu Always On, co zawsze warto pochwalić.

Hyper OS 2.0 i obsługa koronką

Obsługa to miks wygody i drobnych ograniczeń. System HyperOS 2.0 wykonał ogromny skok jakościowy — przez cały czas działał płynnie, sprawnie, a do tego jest intuicyjny w obsłudze. Dwufunkcyjna koronka daje pewne, szybkie sterowanie menu: przesuwamy nią ekrany, przechodzimy między funkcjami, a wszystkiemu towarzyszy satysfakcjonująca wibracja odpowiedzi haptycznej. Drugi dostępny przycisk możemy przypisać według własnych preferencji.

Pod kątem ograniczeń mamy aplikację Mi Fitness, z której musimy korzystać w celu parowania zegarka ze smartfonem. Prosty program, intuicyjny w obsłudze, ale wydaje mi się, że przydałoby mu się lekkie odświeżenie. Plus za to, że podobnie jak w Huaweiu, aplikacja tłumaczy nam, co potrzebujemy włączyć i jakie uprawnienia jej nadać, aby na smartfonach z Androidem działały wszystkie powiadomienia. Niektórzy producenci lubią domyślnie ograniczać działanie aplikacji, jak choćby Samsung.

Mocno brakuje mi opcji szybkiego parowania z nowym smartfonem. Raczej mało osób ma takie potrzeby, ale jeśli taka się pojawi to zegarek przywracać się do ustawień fabrycznych przy zmianie smartfonu. Huawei robi to lepiej i sprawniej.

Xiaomi Watch S4 dobrze spisuje się jako typowy smartwatch i można nim płacić zbliżeniowy

Zobaczmy, co Watch S4 potrafi przy typowych funkcjach inteligentnego zegarka. Rozmowy przez Bluetooth są czyste i wyraźne, w tym budżecie S4 nie ma sobie równych. Powiadomienia i obsługa wiadomości sprawdzają się bezproblemowo, choć pisanie odpowiedzi działa tylko z poziomu Androida — na iOS niestety to nie działa.

Do tego mamy możliwość sterowania aparatem telefonu, funkcje typu latarka czy znalezienie smartfonu – wszystko działa bez zarzutów. Podobnie jak płatności z wykorzystaniem NFC i Xiaomi Pay. Wystarczy dodać kartę bankową w aplikacji Mi Fitness i… korzystać.

Funkcji sportowych w Xiaomi Watch S4 nie brakuje

Sportowe serce Watcha S4 bije miarowo i bardzo pewnie. Dwuzakresowy GPS daje pełną kontrolę nad trasą — podczas treningu ślad jest dokładny, bez przeskoków czy dziur, a dane o tętnie i kalorii nie odstają od dużo droższych modeli. Oczywiście, zaawansowane statystyki natlenienia krwi czy szczegółowe dane regeneracji są dość podstawowe, ale do amatorskiego śledzenia postępów to w zupełności wystarcza. Najważniejsze, że wskazania są zwyczajnie dobre i nie odbiegają od innych obecnych na rynku zegarków.

Zliczanie ponad 150 dyscyplin traktuję jako ciekawostkę, bo wiele z nich zbiera bardzo podobne dane. Ale w najpopularniejszych dyscyplinach, jak bieganie czy jazda na rowerze – w tych trybach Watch S4 sprawdza się znakomicie. Automatyczne rozpoznawanie aktywności jest bardzo praktyczne, a monitoring snu czy stresu zachęca do ogarnięcia codziennej rutyny. Pomiary są dokładne i trudno się tu do czegoś przyczepić.

Czas pracy, to oczywiście – zależy, ale trudno na niego narzekać

Bateria to ogromna zaleta Watcha S4, choć deklarowane do 15 dni to trochę zbyt ambitne założenie. Za to bez najmniejszych problemów zegarek wytrzymuje 6–8 dni na jednym ładowaniu przy aktywnym Always-on Display i pełnej synchronizacji powiadomień. To naprawdę pozwala zapomnieć, gdzie leży ładowarka przez większość tygodnia.

Ekspresowe ładowanie sprawia, że kilka minut pod kablem przekłada się na kolejne dwa dni działania, co jest raczej rzadkością w tej cenie. Ładowanie odbywa się za pomocą dedykowanej ładowarki z klasycznymi pinami, nie ma tu ładowania bezprzewodowego.

W tej cenie trudno o konkurencję dla Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 pokazuje, że da się zrobić zegarek wygodny, ładny i trwały — bez nabijania ceny czy sztucznego „premium” w nazwie. Można się czepiać braku rozbudowanego sklepu z aplikacjami, ale kto faktycznie tego potrzebuje? Mamy dobre wykonanie, bardzo dobry ekran, prostą obsługę, długi czas działania i dostęp do płatności zbliżeniowych.

Ceny Xiaomi Watch S4 zaczynają się obecnie od 609 zł, choć bazowa jest wartość 699 zł. Trudno w tej cenie znaleźć godną konkurencją.