5G Orange bawiło na festiwalach, teraz ma nową misję. Pierwsze nadajniki 700 MHz już pracują

Zasięg 5G Orange dociera już do około połowy mieszkańców Polski. Sieć w standardzie 5G jest dostępna w ponad 880 miastach i prawie 44 tys. miejscowości. Orange postawił właśnie pierwszy krok w kierunku wprowadzenia 5G do mniejszych miejscowości i wsi.

5G Orange w paśmie 700 MHz

Orange dotychczas skupiał się na rozbudowie sieci pracującej w paśmie C, czyli 3,4–3,8 GHz. Prace nad tym rozpoczęły się w 2024 roku, zasięg dociera już do około połowy mieszkańców Polski, przy czym w wielu miejscach można skorzystać z łącza o prędkości do 1050 Mb/s. Częstotliwości te mają jednak ograniczenie – mają krótszy zasięg, więc słabiej pokrywają duże obszary i penetrują budynki.

Na ratunek przychodzi pasmo 700 MHz zaliczane do niskich tzw. zasięgowych częstotliwości. Orange uruchomił już pierwsze 45 stacji bazowych w paśmie 700 MHz, które pozwolą mieszkańcom małych miejscowości i terenów wiejskich korzystać z najnowszego standardu łączności mobilnej. To przełomowa zmiana, gdyż fale niskich częstotliwości mają znacznie lepsze możliwości penetracji budynków i większy zasięg z jednego nadajnika. Są idealne dla obszarów, na których gęstość zaludnienia jest niewielka. Ich wykorzystanie pomoże uruchomić 5G Orange na wsiach, w miejscach trudno dostępnych, a później także poprawić jakość usług w gęstej zabudowie.

Pierwsze nadajniki 5G Orange, działające w paśmie 700 MHz, pracują już na Kaszubach, w okolicy Mielna oraz na Pojezierzu Sławskim niedaleko Leszna. Operator informuje, że te stacje bazowe zostały uruchomione miesiąc po uzyskaniu rezerwacji pasma radiowego od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uruchomienie 5G Orange w paśmie 700 MHz to ważny krok w kierunku wyrównania szans cyfrowych między mieszkańcami miast i terenów wiejskich. Priorytetem jest tu stabilny i szeroki zasięg w dużej odległości od stacji bazowych. Dzięki temu 5G dotrze do każdego zakątka Polski.

Orange ma w planach objąć zasięgiem sieci 5G ponad 90 proc. populacji Polski do końca 2028 roku. To niemal pełne pokrycie potrzeb mieszkańców Polski najnowszą technologią. W tym celu operator będzie inwestował w rozbudowę i modernizację infrastruktury około 0,5 mld zł rocznie. Operator ma ambicję zapewnić Polsce miejsce w czołówce krajów o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze 5G w Europie.

Orange dba także o efektywność energetyczną swojej sieci 5G. Operator planuje do końca 2025 roku zmniejszyć zużycie energii na przesył 1 GB danych o 7 razy w porównaniu do transmisji LTE, a do 2030 roku nawet 15 razy.

Drugi kwartał 2025 roku był okresem intensywnych prac nad rozwojem sieci Orange także w innych obszarach. W ciągu tych trzech miesięcy operator uruchomił 38 nowych nadajników i zmodernizował ponad 900 stacji bazowych, znacznie poprawiając jakość usług mobilnych. Technologia 5G została aktywowana na prawie 550 stacjach, co pozwoliło Orange przekroczyć granicę 3700 stacji z 5G w paśmie C. Na koniec pierwszego półrocza operator dysponował w sumie 12 609 stacjami bazowymi w całej Polsce.

Mapa stacji bazowych Orange uruchomionych lub modernizowanych w drugim kwartale 2025 roku. Źródło: Blog Orange

Opisane wyżej zmiany dotyczą jak dotąd sieci 5G Orange działającej w modelu hybrydowym (NSA) z 4G.

Wygaszanie starych technologii

Rozwój 5G idzie w parze z modernizacją całej sieci Orange, a nowe standardy zastępują stare. We wrześniu 2025 roku operator wyłączy 3G w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, zwalniając częstotliwości pasma 900 MHz na rzecz standardu LTE. Ten proces trwa już od blisko dwóch lat i ma zakończyć się do końca tego roku. Starsze standardy przestają być potrzebne klientom, więc i utrzymywanie dla nich transmisji danych przestaje mieć sens.

Przydzielone operatorowi zakresy częstotliwości zaś nie są z gumy i trzeba zagospodarować je jak najlepiej. Wyłączanie 3G pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego i poprawę jakości usług w nowszych technologiach, z których korzystają współcześnie klienci. Wąska grupa będzie musiała wymienić telefony i karty SIM na nowsze, obsługujące sieć LTE i technologię połączeń głosowych VoLTE.

Open’er i Pol’and’Rock z siecią 5G Orange

Gdy dziesiątki tysięcy osób zjeżdżają w jedno miejsce, sieci komórkowe stają przed ekstremalnym wyzwaniem. Tak działo się między innymi w czasie festiwali muzycznych Open’er Festival, Pol’and’Rock i Orange Warsaw Festival. Wszystkie wydarzenia pokazały, że sieć mobilna radzi sobie z takimi obciążeniami coraz lepiej.

Podczas Open’er Festival 2025, który przyciągnął do Gdyni 140 tysięcy osób, operator odnotował historyczną zmianę w strukturze ruchu. Po raz pierwszy w warunkach tak dużego wydarzenia sieć 5G przejęła dominującą rolę w transmisji danych, przewyższając starszy standard LTE. Sieć piątej generacji odpowiadała za nieco ponad połowę całego ruchu danych – to wzrost o około 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: Orange

Uczestnicy wydarzenia przesłali za pośrednictwem 5G Orange ponad 14 terabajtów danych, niemal dwukrotnie więcej niż podczas poprzedniej edycji. Absolutny szczyt ruchu przypadł sobotę od godz. 21 do 23. Na scenach Open’era występowali wtedy Camila Cabello i Conan Gray, uczestnicy przesłali w tym czasie łącznie ponad 2 TB danych.

Łączny ruch sieciowy w czasie festiwalu sięgnął rekordowych 27 terabajtów (wzrost o 20 proc. w porównaniu do 2024 roku). Open’era obsługiwały cztery dodatkowe mobilne stacje bazowe, które zdały egzamin śpiewająco – przejęły ponad 90 proc. ruchu (ok. 25 TB). Znakiem czasów jest, że uczestnicy festiwali prowadzą coraz mniej rozmów telefonicznych, za to piszą, wysyłają zdjęcia i filmy i prowadzą transmisje.

Pol’and’Rock potwierdził, że Orange „umie w festiwale”. Uczestnicy tego festiwalu przesłali aż 54 terabajty danych w ciągu czterech dni trwania imprezy. To ponad 25 razy więcej niż normalny ruch w okolicy lotniska Czaplinek. Dla sieci Orange był to rekord. Nigdy wcześniej nie miała tylu klientów, przesyłających takie ilości danych.

Mobilna stacja bazowa na terenie lotniska Czaplinek, gdzie odbył się Pol’and’Rock. Źródło: Blog Orange

Warto dodać, że niemal połowa danych z Pol’and’Rock została przesłana za pośrednictwem sieci 5G. W nowym standardzie uczestnicy festiwalu przesłali 23 TB, czyli 43 proc. całego ruchu. Szczyt przypadł na sobotę między godziną 17 i 18, gdy na głównej scenie wystąpił zespół Fear Factory – legenda metalu industrialnego. W ciągu godziny użytkownicy przesłali aż 1,2 TB danych. Sieć 5G była najbardziej obciążona nieco wcześniej – w okolicach godziny 16, w czasie koncertu grupy Ich Troje. Sieć nie zawiodła także pod względem prędkości. Zdjęcie poniżej jest tego dowodem:

Speedtest wykonany podczas Pol’and’Rock. Źródło: Blog Orange

Oczywiście prędkość w danej chwili zależała też od liczby uczestników korzystających z sieci w danym momencie. Niemniej Orange zapewnił sieć szybszą niż kiedykolwiek wcześniej podczas festiwalu Pol’and’Rock. To przełożyło się na wysokie zadowolenie uczestników festiwalu, którzy komfortowo mogli korzystać z internetu i kontaktować się z bliskimi. Uczestnicy Pol’and’Rock rozmawiali łącznie 12,5 tysięcy godzin, z czego ponad 90 proc. ruchu głosowego zostało zrealizowane w technologii VoLTE. Wysłali też około 720 tysięcy SMS-ów.

Podczas Orange Warsaw Festival operator również uruchomił 5G w paśmie C dla uczestników, ale tam ruch był znacznie mniejszy.

Mobilne nadajniki Orange wspierają także sieć w miejscowościach turystycznych, by wypoczywający mogli komfortowo kontaktować się z resztą świata i korzystać z cyfrowej rozrywki. Poniższa mapa pokazuje ich rozmieszczenie.

Mobilne stacje bazowe uruchomione na sezon wakacyjny zostały zaznaczone na niebiesko. Źródło: Blog Orange

Sukcesy sieci 5G na imprezach masowych i w popularnych kurortach dowodzą, że sieć mobilna piątej generacji stopniowo spełnia pokładane w niej nadzieje. Wszystko dzieje się na naszych oczach.