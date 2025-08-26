AMD wskazuje na producentów płyt głównych. To oni mają odpowiadać za przepalające się gniazda AM5 

Podsumowanie artykułu . . .

AMD przenosi odpowiedzialność na partnerów

Firma z Sunnyvale nie pozostawia wątpliwości co do swojej oceny sytuacji. AMD traktuje jakość bardzo poważnie i ściśle współpracuje z partnerami podczas opracowywania produktów i systemów BIOS – brzmi oficjalne stanowisko. Według producenta procesorów, problem nie leży po stronie ich układów, ale w implementacjach oprogramowania układowego dostarczanego przez producentów płyt głównych.

Czytaj też: Valve Proton ma już 7 lat. Jak ta technologia zmieniła gaming na Linuxie

Kluczową kwestią okazują się nieprawidłowe ustawienia napięcia SoC. W starszych wersjach BIOS niektóre płyty główne ustawiały te wartości powyżej bezpiecznego limitu 1,2V, co mogło prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń zarówno procesora, jak i samego gniazda. Regularne aktualizacje oprogramowania układowego są zatem absolutną podstawą bezpiecznego funkcjonowania systemu, choć jak pokazuje sytuacja nie zawsze wystarczającą.

Chociaż AMD używa ogólnego sformułowania „producenci płyt głównych”, społeczność wyraźnie wskazuje jednego konkretnego winowajcę. Na forach TechPowerUp i Reddit najczęściej pojawiają się zgłoszenia dotyczące płyt głównych ASRock, szczególnie modeli z chipsetami X870 w połączeniu z procesorami 9800X3D. Użytkownicy relacjonują przypadki spalenia się gniazd po relatywnie krótkim czasie użytkowania, nawet przy standardowych ustawieniach fabrycznych.

Czytaj też: AMD RX 9070 XT ze stopionym złączem. Problem powraca w nowej odsłonie

Subreddit poświęcony tej marce pełen jest dramatycznych wpisów typu „mój 9800X3D się spalił”, co budzi uzasadniony niepokój. Warto jednak zachować perspektywę, bo wiele zgłoszeń nie dotyczy wyłącznie ASRock, choć ta marka zdecydowanie dominuje w statystykach problemów. Dane liczbowe prezentują jednak nieco inny obraz sytuacji. Całkowity wskaźnik awaryjności utrzymuje się znacznie poniżej 0,4%, czyli progu, który w branży wymagałby podjęcia szerszych działań naprawczych. Aby osiągnąć ten poziom, na milion sprzedanych procesorów musiałoby powstać 4000 zgłoszeń awarii. Tymczasem odpowiednie subreddity odnotowały mniej niż 200 przypadków, co sugeruje, że problem dotyczy naprawdę niewielkiego odsetka użytkowników.

Problemy z przepalaniem gniazd są monitorowane od początku roku, pomimo regularnych aktualizacji oprogramowania. AMD deklaruje współpracę z partnerami nad dalszym rozwojem platformy i eliminowaniem usterek. Sytuacja pokazuje, jak trudne jest znalezienie idealnej równowagi między elastycznością a stabilnością systemu.

Czytaj też: Pierwsze testy budżetowego procesora AMD Ryzen 5 5500X3D z ogromną pamięcią podręczną

Obecna sytuacja stanowi ważną lekcję dla całego rynku. Użytkownicy powinni szczególnie dbać o regularne aktualizowanie BIOS swoich płyt głównych i unikać ekstremalnych ustawień bez odpowiedniego przygotowania technicznego. Producenci z kolei muszą zwracać większą uwagę na zgodność swoich implementacji z wytycznymi AMD.