Bank Pekao szeroko uśmiecha się do posiadaczy zegarków marki Swatch

Choć najwięksi gracze od dawna konkurują w segmencie płatności mobilnych, pojawienie się Pekao na liście banków obsługujących SwatchPay może być istotne dla tysięcy użytkowników szwajcarskich czasomierzy. To oznacza, że klienci banku wkrótce zyskają możliwość przypisania swoich kart do tego systemu, poszerzając ofertę cyfrowych portfeli jednego z największych polskich banków.

SwatchPay to rozwiązanie stworzone specjalnie dla posiadaczy zegarków tej marki, umożliwiające płacenie zbliżeniowe – podobnie jak w przypadku smartfonów czy kart płatniczych. Warto jednak zauważyć, że Pekao nie jest tu pionierem. System ten obsługują już karty z Alior Banku, BPS, BNP Paribas, Credit Agricole, mBanku, Nest Banku, PKO BP, Santandera i VeloBanku. To wyraźny sygnał, jak dynamicznie rośnie popularność płatności urządzeniami noszonymi na ciele.

Ciekawą alternatywę stanowi fintech Curve, który umożliwia płatności SwatchPay klientom praktycznie dowolnego polskiego banku. To rozwiązanie omijające tradycyjne ograniczenia bankowe, które zdobywa coraz większe grono użytkowników.

Bank Pekao na fali nowinek technologicznych

Dla klientów zainteresowanych tego typu nowinkami Pekao proponuje także własne rozwiązanie – pierścienie płatnicze peoringi. Nowi klienci otwierający rachunek zdalnie mogą otrzymać taki gadżet za darmo, podczas gdy obecni mają możliwość zakupu z 50% zniżką. Do aplikacji obsługującej pierścień można dodać dowolną kartę debetową lub kredytową Mastercard i Visa wydaną przez bank.

Warto przypomnieć, że Pekao już wcześniej umożliwiał klientom korzystanie z Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay. Każdy z tych systemów ma swoją specyfikę: Apple Pay dominuje wśród użytkowników iPhone’ów, Google Pay na urządzeniach z Androidem, Garmin Pay trafia do miłośników aktywności fizycznej, a SwatchPay – do entuzjastów szwajcarskiej precyzji.

Patrząc w przyszłość, rynek płatności mobilnych w Polsce czekają dalsze zmiany. W przygotowaniu jest wdrożenie Samsung Pay, a PKO BP aktywnie pracuje nad Samsung Wallet. To zapowiada kolejną falę innowacji, choć warto zastanowić się, czy konsumenci nie zaczną odczuwać przesytu opcji. Bank Pekao, dołączając do SwatchPay, pokazuje jednak, że chce pozostać w awangardzie tych zmian. Pytanie tylko, czy ta technologiczna różnorodność rzeczywiście ułatwia życie, czy może wprowadza niepotrzebny zamęt w codziennych płatnościach.