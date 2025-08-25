Zasięg powala. Na taki hybrydowy samochód czekałeś

Nowy hybrydowy SUV o luksusowym zacięciu z Chin. Czy dasz się kupić Hyptec HL EREV od GAC?

Łączny zasięg wynoszący 1370 kilometrów to wynik, który może niepokoić europejskie marki, ale ten samochód zachwyca innym detalem. Tym, że w trybie czysto elektrycznym może pokonać nawet 351 kilometrów, a to samo w sobie stawia go wśród liderów w kategorii hybryd. Skąd bierze się taki wynik? Ano z systemu napędowego GAC Xingyuan, który łączy 1,5-litrowy silnik DHE z umiejscowionym na tyle silnikiem elektrycznym zasilanym z 60,33 kWh akumulatora od CATL. Ten ostatni generuje moc 250 kW (335 KM) i moment obrotowy na poziomie 430 Nm, pozwalając na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy, a więc całkiem przyzwoicie jak na SUV-a tej klasy.

Kolejnym istotnym elementem jest akumulator CATL Freevoy o pojemności 60,33 kWh, który wykorzystuje technologię ładowania 5C. Dzięki temu w zaledwie 10 minut można uzyskać zasięg rzędu około 209 kilometrów, a taki wynik może przekonać nawet tych, którzy obawiają się długich postojów podczas podróży. Zwłaszcza że nawet przy użyciu silnika spalinowego pojazd pozostaje ekonomiczny, osiągając zużycie paliwa na poziomie około 6,7 litra na 100 kilometrów… choć wedle ocen cyklu WLTC.

Jak na nowoczesnego SUV-a z Chin przystało, GAC Hyptec HL EREV doczekał się bardzo zaawansowanej kabiny. Wyróżnia go zwłaszcza inteligentny kokpit oparty na układzie Qualcomm Snapdragon 8295P, który współpracuje ze sztuczną inteligencją DeepSeek-R1. Dzięki temu system umożliwia prowadzenie naturalnych rozmów z pojazdem, a to… no cóż, może mieć swoich amatorów. Wszystcy skorzystają jednak z systemu wspomagania kierowcy GAC Mapless GSD, który wykorzystuje chip Nvidia Drive Orin-X i algorytmy Momenta, działając bez map wysokiej rozdzielczości, a to dlatego, że nawiguje na podstawie danych z czujników w czasie rzeczywistym. Na tym jednak zaawansowanie samochodu wcale się nie kończy.

Wyposażenie tej hybrydy od GAC obejmuje LiDAR na dachu, trzy radary milimetrowe, 11 kamer i 12 radarów ultradźwiękowych. Dzięki nim samochód wspiera funkcje takie jak autonomiczne parkowanie z asystentem, zdalne parkowanie czy monitorowanie martwego pola, ale że te wodotryski stają się powoli standardem, to GAC poszło o krok dalej. Efekt? Zawieszenie automatycznie dostosowuje sztywność, wykorzystując dane z kamer i czujników lidar do przewidywania przeszkód na drodze. Zawieszenie zresztą nie byle jakie, bo to przednie opiera się na podwójnych wahaczach, podczas gdy na tyle znalazł się układ pięciowahaczowy, czyli rozwiązania znane z najdroższych europejskich limuzyn.

Pojazd reprezentuje nowe podejście chińskich producentów do segmentu premium. Zamiast kopiować zachodnich konkurentów, GAC stworzyło własną interpretację luksusowego SUV-a, stawiając na zaawansowane technologie i praktyczne rozwiązania. Dzięki temu Hyptec HL EREV jest określany nie jako “kopia XYZ”, a zamiast tego pokazuje, że chińska motoryzacja nie tylko dorównuje światowym standardom, ale przede wszystkim zaczyna je wyznaczać. Połączenie imponującego zasięgu, zaawansowanych systemów autonomicznych i praktycznego podejścia do luksusu może zmusić europejskich producentów do ponownego przemyślenia strategii. Pytanie tylko, czy zachodni klienci są gotowi na tak radykalnie inne podejście do premium SUV-ów.