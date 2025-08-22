powrót

Słońce stopiło jej samochód. Jednym nagraniem wywołała burzę w sieci

Niejaka Kaitie z Michigan z pewnością nie spodziewała się, że jej dwuletnia Toyota RAV4 stanie się internetową sensacją. To, co początkowo wyglądało na kolejny przykład wady fabrycznej, okazało się jednak znacznie bardziej skomplikowanym zjawiskiem fizycznym.
Mateusz Łysoń
22.08.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Słońce stopiło jej samochód. Jednym nagraniem wywołała burzę w sieci

Nagranie, które Katitie opublikowała na TikToku, pokazujące jak jej samochód dosłownie “topi się” pod wpływem słońca, szybko zdobyło ogromną popularność, generując ogromne wyświetlenia i budząc żywą dyskusję na temat odpowiedzialności producenta za takie uszkodzenia. Czy to w ogóle realne? Pozostaje więc pytanie – gdzie dokładnie leży prawda?

Czy Słońce roztopi ci samochód? Wbrew pozorom… tak

W swoim najnowszym filmiku (całe 4 lata po pierwszym nagłośnieniu “topnieniowego problemu Toyoty” i nawet celnego wskazania winowajcy) Kaitie zaprezentowała dość dramatyczne uszkodzenia pojazdu – lakier samochodu pęcherzykuje, a plastikowe elementy ulegają deformacji na zderzaku, lusterkach bocznych, wycieraczkach i emblemacie. Z opisu nagrania wynika, że właścicielka jest przekonana, że winowajcą jest Toyota, która ma stosować gorszej jakości materiały. Skąd ten wniosek autorki nagrania? Ano stąd, że inne samochody parkowane w tym samym miejscu pozostały całkowicie nietknięte. Dodge Charger należący do jej narzeczonego oraz Jeep matki nie wykazywały żadnych śladów uszkodzeń.

Czytaj też: Miejski rower z funkcjami samochodu premium. Priority Skyline wyznacza nowe standardy komfortu jazdy

@kaitiemarielsg

edited to add that my fiance use to have a charger, parked in the same spot and it didnt melt.. seems like a Toyota issue only so why dont they care? @Toyota @Toyota USA #meltingcar #rav4 #toyota #absplastic #sundamage #update

♬ original sound – Kaitie Marie

Komentujący pod nagraniem szybko wskazali jednak na prawdziwe źródło problemu, a jest nim zbieżność słoneczna. To zjawisko, w którym wiele odbijających paneli szklanych jednocześnie odbija promienie słoneczne w jeden punkt, znacząco zwiększając temperaturę w tym miejscu. Różnica między standardowymi oknami a nowoczesnymi rozwiązaniami jest naprawdę dramatyczna. Podczas gdy zwykłe szkło odbija około 10% energii słonecznej, okna niskoemisyjne (Low-E) potrafią odbić nawet 30-50% promieniowania. To skoncentrowane światło może generować temperatury przekraczające 93 stopnie Celsjusza, co wyjaśnia, dlaczego niektóre elementy samochodu po prostu się deformują.

Problem nie ogranicza się wyłącznie do Michigan. Donee White z dwumiesięczną Toyotą Corollą Hatchback z 2022 roku doświadczyła uszkodzenia lusterka bocznego, które Toyota zdiagnozowała jako skutek “konwergencji słonecznej odbitego światła z nowoczesnych okien”. Koszt naprawy wyniósł wtedy około 2725 zł, a ani gwarancja, ani ubezpieczenie nie pokryły tych wydatków, a musimy pamiętać, że zbieżność słoneczna nie jest zupełnie nowym zjawiskiem. Już w 2013 roku londyński wieżowiec Walkie-Talkie stopił części Jaguara, powodując szkody o wartości blisko tysiąca funtów po zaledwie dwóch godzinach parkowania. Cztery lata później we Włoszech granatowy Renault Megane dosłownie się topił, a jego plastikowe elementy wykończeniowe kapały na drogę podczas szczególnie upalnego lata.

Czytaj też: Xiaomi zacznie mówić. Głosowy model AI zasili nie tylko samochody

Innymi słowy, problem staje się coraz bardziej powszechny z powodu budynków konstruowanych z odblaskowego szkła. To niepokojąca tendencja, a to zwłaszcza w erze rosnących temperatur i nowoczesnej architektury. Chociaż współczesne pojazdy są testowane w ekstremalnych warunkach, to skoncentrowane ciepło wciąż może powodować nieoczekiwane problemy. Zalecenia? Parkować w cieniu, regularnie woskować samochód, co chroni lakier przed blaknięciem i uszkodzeniami, stosować folię ochronną jako dodatkową warstwę zabezpieczającą powierzchnię pojazdu, a także montować folię przeciwsłoneczną na okna domu, aby zmniejszyć odbicia światła.

Czytaj też: Android Auto w końcu zyskuje pełną personalizację. Twój samochód będzie tak unikalny jak Twój smartfon

Problem może się nasilać wraz z falami upałów przekraczającymi 40 stopni Celsjusza w częściach Europy. Wysokie temperatury wpływają również na inne elementy samochodu, bo mogą powodować przegrzewanie silnika, problemy z oponami, rozładowane akumulatory, a nawet pękanie przedniej szyby. Sam przypadek z nagrania podkreśla to, jak łatwo pomylić skutki zjawisk naturalnych z wadami produkcyjnymi, a warto o tym pamiętać w codziennym parkowaniu, bo zbieżność słoneczna to rosnący problem w erze nowoczesnej architektury ze szklanymi fasadami, który może dotknąć każdego właściciela samochodu i to niezależnie od marki pojazdu.

UdostępnijTwitter