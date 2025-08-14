Nowy król miejskich rowerów? Skyline robi to, czego konkurencja nawet nie próbuje

Najważniejsza cecha roweru Skyline? Automatyczna skrzynia biegów dla ekstermalnej wygody

Najważniejszą cechą roweru Skyline jest elektroniczna skrzynia Pinion C1.12i Smart.Shift. Oferowane przez nie aż dwanaście biegów zapewnia aż 6-krotnie szerszy zakres przełożeń niż typowe miejskie e-bike’i dostępne w Polsce. Kluczową funkcją jest tryb automatycznej zmiany biegów Pre-Select. To dzięki niemu po ustawieniu preferowanej kadencji system sam dobiera przełożenie, dostosowując się do prędkości i nachylenia terenu. Dodatkowo opcja Start-Select automatycznie przywraca zaprogramowany bieg startowy po każdym zatrzymaniu.

Priority twierdzi, że moc wspomagania, przełożenia i funkcje skrzyni biegów Skyline pozwalają osobom dojeżdżającym do pracy łatwiej podążać za tempem i rytmem ruchu pojazdów. Ma to automatycznie zmniejszać ryzyko na zaistnienie potencjalnych konfliktów między rowerzystami a kierowcami i tym samym uczynić wszystkie podróże po prostu bezpieczniejszymi dla rowerzysty. Nastawienie na wygodę użytkownika podkreśla również obecność paska Gates Carbon Belt Drive w miejscu łańcucha. To rozwiązanie nie tylko eliminuje smarowanie, ale działa ciszej i wymaga mniej konserwacji niż wspomniany łańcuch, a to akurat istotna zaleta przy codziennym użytkowaniu.

Oczywiście jak na e-bike przystało, model Skyline doczekał się elektrycznego wspomagania. Odpowiada za nie silnik w piaście tylnej o mocy szczytowej 750 watów i 90-Nm momencie obrotowym, co plasuje go wśród jednych z najmocniejszych rowerów miejskich na rynku. Imponuje również akumulator o pojemności 720 Wh, który oferuje zasięg od 32 do ponad 96 km w zależności od trybu wspomagania i warunków jazdy. Jest to czysto amerykański rower, co podkreśla fakt, że standardowo Skyline pracuje w klasie 2 (ograniczenie do 32 km/h), ale istnieje możliwość przełączenia do klasy 3 (45 km/h). Obecna na kierownicy manetka gazu wspomaga z kolei do 32 km/h w obu konfiguracjach, współpracując z pięciostopniowym systemem asysty pedałowania. System do aktywacji silnika wykorzystuje z olei czujnik momentu obrotowego, co akurat zapewnia bardziej naturalne wspomaganie reaktywne na siłę nacisku. To zauważalna różnica wobec podstawowych modeli opartych wyłącznie na czujnikach kadencji.

Bardziej przyziemne cechy Priority Skyline obejmują ramę z aluminium 6061, która występuje w trzech rozmiarach dla użytkowników o wzroście 163-190 cm oraz waga sięgająca 30,8 kg, a bierze się to nie tylko z zaawansowanego napędu, ale też wyposażenia. Obejmuje ono bowiem amortyzowany widelec SR Suntour XCM 32 (80 mm skoku), hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro (180 mm), odporne na przebicia opony Maxxis Metropass 650×50 mm z odblaskowymi bokami, przednie oświetlenie LED (500 lumenów), tylne światło z funkcją stop, pełne błotniki ze stopu zintegrowane z bagażnikiem, nóżkę centralną i punkty mocowania dla szeregu dodatkowych akcesoriów.

Priority Skyline zadebiutował w cenie 3999 dolarów (około 15500 zł). Do 18 sierpnia 2025 obowiązuje rabat 300 dolarów (około 1200 zł) za każdy zakup i choć nawet z nim nie jest to tani e-bike, to elektroniczna skrzynia Pinion, zaawansowany napęd i kompletne wyposażenie miejskie częściowo uzasadniają taką wycenę. Zwłaszcza że Skyline wpisuje się w filozofię Priority tworzenia rowerów łatwych w utrzymaniu bez kompromisów jakościowych. Recenzje i opinie spłyną do sieci już wkrótce, bo dostawy tego modelu określanego jako najbardziej zaawansowany rower elektryczny w ofercie Priority ruszą 15 sierpnia 2025 roku.