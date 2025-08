Pełna personalizacja w Android Auto. Długo wyczekiwana zmiana w końcu trafia do użytkowników

Google wprowadza długo oczekiwane ulepszenie do Android Auto

Jeszcze pod koniec zeszłego roku Google zaczął testować wsparcie dla motywów kolorystycznych Material You w Android Auto 13.4. Początkowo jednak była to ograniczona funkcjonalność, która nie zawsze idealnie odwzorowywała pełną paletę kolorów z tapety na telefonie. Wydaje się, że firma w końcu uporała się z problemami, bo wersja beta Android Auto 14.9 wprowadza już pełne wsparcie dla systemu kolorów Material You w całym interfejsie. To zasadnicza różnica w porównaniu z grudniową próbą implementacji, która ograniczała się do kilku podstawowych barw. Teraz tła powiadomień i ekran ustawień subtelnie przyjmują odcienie dominujące w tapecie smartfona.

Zmiany te są najbardziej widoczne w aplikacji Ustawienia, a także w powiadomieniach. W odróżnieniu od poprzednich wersji, Android Auto teraz natychmiastowo reaguje na zmiany tapety na telefonie, automatycznie dostosowując kolorystykę. Choć nie zawsze odpowiada na ręczne zmiany motywu na smartfonach Pixel, testy potwierdzają, że zmiana tapety jest wystarczającym sygnałem do odświeżenia wyglądu interfejsu.

Google prawdopodobnie wdraża nowość stopniowo poprzez zmiany serwerowe. Niektórzy użytkownicy zgłaszają działanie funkcji, podczas gdy inni wciąż czekają na aktualizację. To tłumaczyłoby, dlaczego nie pojawiła się ona od razu podczas testów. Personalizację można w każdej chwili wyłączyć, a dezaktywacja opcji dopasowywania do tapety telefonu przywraca standardową kolorystykę. Jeśli więc nie będzie się wam podobać lub wolicie stary wygląd, nic nie będzie stało na przeszkodzie.

Co ciekawe, chociaż funkcja jest widoczna głównie w wersji beta, to jak informuje serwis 9to5google, niektórzy użytkownicy stabilnego Android Auto już ją u siebie widzą. To może wskazywać na stopniowe włączanie nowości po stronie serwera, bez czekania na wydanie 14.9 w stabilnym kanale. Niezależnie od tego, pełna integracja z językiem projektowania Material You nareszcie przyniesie wyczekiwaną spójność interfejsu i nawet jeśli nie jest to jakaś rewolucyjna zmiana, wiele osób czekało na nią. To krok w stronę jeszcze bardziej spersonalizowanego i przyjemnego użytkowania Android Auto.