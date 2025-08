Home Tech Wiadomości Google z falą nowości, a jeszcze więcej jest w przygotowaniu

Wiadomości Google, domyślna aplikacja do obsługi SMS/RCS na smartfonach z Androidem, nieustannie ewoluuje. Chociaż Google często testuje nowe funkcje w wersjach beta, zanim trafią one do stabilnej wersji, proces ten potrafi trwać naprawdę długo. Najnowsze doniesienia i aktualizacje pokazują jednak, że dla użytkowników nadchodzi prawdziwa fala zmian – od odświeżonego interfejsu, przez ulepszenia w wielozadaniowości, aż po zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oparte na protokole MLS.