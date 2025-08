Funkcja Now Brief staje się jeszcze lepsza. Samsung usprawnia przypomnienia

Now Brief umożliwia teraz tworzenie spersonalizowanych przypomnień

Samsung wprowadził Now Brief jako narzędzie, dzięki któremu nie będziemy musieli tracić czasu na przeglądanie aktualizacji i informacji z interesujących nas tematów. To osobna sekcja, podsuwająca nam spersonalizowane treści, aktualizowane w ciągu dnia, byśmy zawsze byli na czasie z tym, co dla nas najważniejsze. Co prawda na początku nie działała ona najlepiej i jej funkcjonalność była raczej dyskusyjna. Na szczęście z czasem gigant ją ulepszał, dodając kolejne nowości, w tym tę najnowszą.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Samsung na koreańskim forum społeczności, moduł Routines Plus otrzymał aktualizację w ramach One UI 8, która umożliwia tworzenie rutyn, których wynikiem jest przypomnienie w Now Brief. Użytkownicy mogą dostosować przypomnienia do swoich potrzeb, konfigurując:

Czas i opis przypomnienia — określ, kiedy i czego ma dotyczyć powiadomienie.

Częstotliwość powtarzania — ustaw, czy i jak często przypomnienie ma się pojawiać.

Powiązanie z aplikacją — to kluczowa funkcja, która pozwala na bezpośrednie powiązanie karty Now Brief z konkretną aplikacją. Dzięki temu, po kliknięciu w przypomnienie, użytkownik może natychmiast przejść do odpowiedniej aplikacji, np. bankowej, aby dokonać płatności, bez konieczności szukania jej na liście.

Dodanie obrazka — opcja wizualnego urozmaicenia karty przypomnienia.

Miłym zaskoczeniem jest fakt, że firma zadbała o obsługę na starszych urządzeniach – tam, gdzie Now Brief nie jest dostępny, przypomnienia pojawią się jako zwykłe powiadomienia systemowe. Co więcej, aktualizacja jest dostępna nie tylko dla smartfonów z systemem One UI 8, ale również dla urządzeń działających na oprogramowaniu One UI 7, co znacznie rozszerza grono odbiorców.

Nowa funkcjonalność jest częścią szerszej strategii Samsunga, polegającej na ciągłym wzbogacaniu Now Brief o nowe, przydatne karty informacyjne. Oprócz spersonalizowanych przypomnień, użytkownicy mogą już korzystać z podsumowań dnia, rekomendacji z YouTube, alertów o stanie baterii urządzeń wearables, a także aktualizacji z inteligentnego domu. Wprowadzono też opcję odczytu głosowego treści kart, co wpisuje się w strategię zwiększania dostępności oraz podnoszenia ogólnej wygody, bo dzięki temu możemy nadrabiać informacje na przykład podczas jazdy samochodem do pracy.