Pokazali futurystyczny samochód elektryczny. Czy tak wygląda luksus na prąd?

Koncept Elevated Velocity zadebiutował publicznie podczas tegorocznego Monterey Car Week na The Quail, gdzie zwykle oglądamy samochody, które najpierw mają opowiadać historię, a dopiero potem deklarować liczby. Cadillac mówi przede wszystkim językiem designu, nastroju i funkcji, a nie tabelek z mocą czy zasięgiem. To ważne, bo stawką jest nie tyle jeden model, ile kierunek całej elektrycznej oferty tego producenta.

Czy taki pomysł na luksusowy elektryczny samochód was kupuje?

Podwyższony prześwit i muskularna sylwetka wpisują Elevated Velocity w modę na “użytkowe” elektryki, ale forma nie jest tu przypadkowa. To rasowy 2+2 crossover z przetłoczeniami budującymi optykę długiej maski, krótkiego przedniego zwisu i mocno opadającego dachu. W oczy rzucają się monumentalne drzwi typu gullwing, 24-calowe koła i świetlna sygnatura, która wizualnie poszerza auto. W kabinie dominuje Morello Red, czyli głęboka czerwień łączona z mieszanką faktur: skórą, tkaniną boucle, tłoczonymi ziarnami i przydymionym akrylem. To nie jest estetyka “eko na siłę”, a luksusowa gościnność, która ma iść w parze z funkcjonalnością.

Zamiast specyfikacji napędu Cadillac pokazuje tryby pracy, które mają zaszczepić w głowie prostą myśl – ten elektryk ma bawić na drodze i nie gubić się poza nią. Dostępny dla kierowcy tryb Terra podnosi zawieszenie do jazdy w terenie, a e-Velocity stroi auto pod dynamiczną jazdę po asfalcie. Do tego dochodzą dwie ciekawostki. Funkcja Sand Vision to pomysł na poprawę widoczności w burzy piaskowej, a Elements Defy to rozwiązanie, które wibrującymi panelami ma strzepywać drobiny kurzu z nadwozia. To brzmi jak zapowiedź technologii na granicy marketingu i inżynierii, ale idealnie wpisuje się w język konceptów, które mają testować granice i badać reakcję publiczności.

Wnętrze tego konceptu to alternacja bodźców i wyciszenia. Po pierwsze, jest tu nacisk wellness, którego konkurenci już nie wyśmiewają. Mamy elementy terapii światłem podczerwonym, zaawansowaną filtrację powietrza i “tryb odnowy”, gdy auto jedzie samo i automatycznie “chowa” wszystkie elementy sterujące, bo oczywiście i autonomii w tym koncepcie nie zabrakło. Po drugie, w kierownicy znalazł się ekran, a część sterowania została przeniesiona na jedną, wielofunkcyjną gałkę.

Elevated Velocity nie pojawił się znikąd. To kontynuacja ubiegłorocznego Opulent Velocity, czyli tej samej opowieści o elektrycznej luksusowej prędkości, tylko teraz opartej na wyższym nadwoziu i większej dzielności w lekkim terenie. Gdy zestawimy oba projekty, widać ewolucję języka stylistycznego i nacisk na modularność doświadczenia. Cadillac jednak i tym razem nie zdradza danych o akumulatorze czy mocy, ale jasno komunikuje, że V-Series ma w świecie prądu żyć dalej i że nie zamyka się na formę SUV-a. Na tym polega przewaga konceptu nad slajdem w PowerPoincie. Jest fizycznym szkicem tego, co może trafić do produkcji w rozcieńczonej formie: układu świateł, detali kabiny, logiki trybów czy samych proporcji nadwozia.

Rynek tylko czeka na takie ruchy. Tesla, BMW, Mercedes i Audi zdążyły ugruntować elektryczne SUV-y, ale prawdziwą presję w off-roadzie robi dziś Rivian. Elevated Velocity szuka innej drogi. To nie waniliowy cross-EV, tylko luksus z wycieczką w stronę aktywnego stylu życia, gdzie klient chce w niedzielę zjechać ze szlaku, a w tygodniu dojechać w ciszy do studia jogi. W tym sensie koncept mógłby rywalizować klimatem z benzynowymi super-SUV-ami klasy Aston Martin DBX, ale bez V8 i z akcentem na oprogramowanie oraz wrażenia. Na razie to estetyka i obietnica, ale dokładnie tak buduje się apetyt na przyszłe Lyriq-i i Optiq-i po liftingu.

Co teraz z Cadillac Elevated Velocity?

Są też granice, których Cadillac nie przekracza. Brak liczb to brak porównań z konkurencją, a rozwiązania typu Elements Defy czy Sand Vision wymagają długiego prototypowania, zanim staną się użytkowe. Z drugiej strony sam fakt, że marka pokazuje tak dopracowaną makietę jeżdżącego laboratorium, sugeruje gotowość do przemycenia części rozwiązań do modeli seryjnych. Tak działa filtr konceptu – odważne drzwi gullwing zostaną w muzeum, ale język oświetlenia, architektura kokpitu czy logika zawieszenia adaptacyjnego potrafią przeniknąć niżej i właśnie o to w tej grze chodzi.

Na pytanie postawione na wstępie można więc odpowiedzieć krótko. Tradycyjne marki luksusowe nadążają za rewolucją elektryczną o tyle, o ile potrafią pokazać coś więcej niż literę E w nazwie modelu. Elevated Velocity nie rozwiązuje wszystkich równań, ale jest bardzo klarowną deklaracją, że oto właśnie Cadillac chce połączyć elektryczną kulturę pracy z praktycznością i przygodą, a przy tym nie rezygnować z teatralnego luksusu. Od makiety do produkcji droga bywa wyboista, lecz kierunek jest czytelny i komunikowany publicznie, w świetle kamer, a nie między wierszami raportu kwartalnego.