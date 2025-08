Galaxy S26 przyniesie rewolucję w płatnościach zbliżeniowych

Galaxy S26 z ulepszeniami dla płatności NFC — koniec z problematycznym przykładaniem telefonu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo pozycjonowanie telefonu wpływa na komfort płacenia zbliżeniowo. Wystarczy nieprecyzyjne przyłożenie urządzenia, by transakcja się nie udała – szczególnie w pośpiechu lub przy nietypowych czytnikach. Dlatego właśnie Samsung pracuje nad rozwiązaniem, które może odmienić nasze codzienne doświadczenia z terminalami. O co dokładnie chodzi? O dodatkową antenę NFC w górnej części obudowy, mającą znaleźć się na pokładzie przyszłorocznej serii Galaxy S26.

Obecnie, w modelach Galaxy S25 i wcześniejszych, cewka NFC znajduje się w specyficznym miejscu – po prawej stronie tylnego modułu aparatów. Oznacza to, że aby dokonać płatności, użytkownicy muszą precyzyjnie przyłożyć ten konkretny obszar telefonu do terminala. Dodatkowa antena w Galaxy S26, umieszczona na górze urządzenia, miałaby potencjalnie odmienić doświadczenie płatności zbliżeniowych:

Łatwiejsze płatności w trudnych pozycjach — dodatkowa antena na górze telefonu będzie niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy terminale płatnicze są trzymane pod niewygodnym kątem, na przykład przez sprzedawców. Płacenie przez przyłożenie górnej części telefonu jest w takich przypadkach bardziej naturalne i szybsze.

— dodatkowa antena na górze telefonu będzie niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy terminale płatnicze są trzymane pod niewygodnym kątem, na przykład przez sprzedawców. Płacenie przez przyłożenie górnej części telefonu jest w takich przypadkach bardziej naturalne i szybsze. Wygoda w automatach i kioskach — nowe rozwiązanie ułatwi również płatności w stałych terminalach, takich jak parkometry czy kioski, gdzie często łatwiej jest przyłożyć górną część smartfona niż jego tylny, środkowy fragment.

Te zmiany szczególnie powinni docenić właściciele większych modeli Ultra, którzy często operują smartfonem oburącz, choć tak naprawdę dla wszystkich, którzy płacą telefonem, będzie to przydatne ulepszenie. Decyzja Samsunga nie jest przypadkowa. Od dawna wiadomo, że koreański gigant musiał zmierzyć się z licznymi ograniczeniami patentowymi, by opracować własną implementację. Apple od lat zapewnia użytkownikom iPhone’ów większą swobodę dzięki lepiej rozproszonej technologii NFC – bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania urządzenia, dobrze więc, że Samsung znalazł sposób, by pokonać dotychczasowe braki.

Warto jednak wspomnieć, że projekt, choć na zaawansowanym etapie, wciąż nie wszedł w fazę produkcyjną. Premiera serii Galaxy S26 planowana jest na pierwsze miesiące 2026 roku, co daje inżynierom około pół roku na finalne dopracowanie technologii, więc jest szansa na jej implementację w kolejnej generacji flagowców. Jeśli to się uda, użytkownicy zyskają większy komfort podczas płatności zbliżeniowych i być może zachęci to więcej osób do korzystania z tego rozwiązania.