Google Home z Gemini AI przypadkowo ujawniony. Nowy inteligentny głośnik jesienią 2025?

Dla obserwatorów branży to żadna niespodzianka – Google już nie pierwszy raz zdradza swoje plany w ten sposób. Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś więcej niż zwykłym prototypem. Wygląda na to, że firma szykuje prawdziwą rewolucję w swoim ekosystemie smart home.

Design Google Home Speaker inspirowany konkurencją

Urządzenie pojawiło się na krótko podczas występu Lando Norrisa, ale to wystarczyło, żeby rozpoznać charakterystyczne cechy. Głośnik ma materiałowe wykończenie i podświetlany pierścień u podstawy, który świeci na niebiesko i fioletowo, gdy Gemini AI jest aktywna i szczerze mówiąc, wyglądem przypomina trochę masywniejszy produkt konkurencji, czyli Apple HomePod Mini. Redaktorzy Android Headlines wypatrzyli podobno aż cztery kolory nowych głośników: jasnoczerwony, jasnozielony, czarny i porcelanowy. To spora zmiana wobec dotychczasowej, dość zachowawczej palety barw Google.

Jedną z najpoważniejszych zmian, jakich możemy oczekiwać od nowego Google Home Speaker, jest odesłanie Asystenta Google na dobrze zasłużoną emeryturę i zajęcie jego miejsca przez dużo bardziej rozwinięty Gemini AI, ze wszystkimi nowościami, jakie to za sobą niesie. A że Google zapowiedziało, że Gemini dla Domu trafi do istniejących urządzeń Nest od października 2025 roku, to można się spodziewać, że (jeśli nic nie stanie na przeszkodzie), nowy głośnik prawdopodobnie zadebiutuje w tym samym czasie.

Bezpieczeństwo i dźwięk

Poza standardowymi funkcjami Google Home Speaker ma wykrywać nietypowe dźwięki w domu, takie jak tłuczone szkło czy alarmy przeciwpożarowe. To ciekawe rozwinięcie koncepcji inteligentnego głośnika w kierunku systemu bezpieczeństwa. Interesująco przedstawia się też możliwość parowania z Google TV Streamer, by stworzyć w ten sposób improwizowany system przestrzennego dźwięku.

Pomysł ewidentnie „inspirowany” był rozwiązaniem Apple (może nawet będzie z tego jakiś proces, kto wie?), ale samej koncepcji nie można nic zarzucić – jeśli działałoby to płynnie, to dlaczego nie? Głośnik ma też pełnić funkcję centrum Matter, międzyplatformowego systemu smart home, a to z kolei oznacza kompatybilność z urządzeniami różnych producentów. Przydatna sprawa, choć trzeba pamiętać, że wiele (zwłaszcza tańszych) urządzeń kompatybilności z Matter nie zapewnia.

Skazany na sukces?

Czy nowe urządzenie odniesie sukces? Niestety, wróżka ma wolne, poza tym i tak przepiła szklaną kulę. Trzeba pamiętać, że rynek inteligentnych głośników jest już dość nasycony, a Google ma za sobą mieszane doświadczenia z linią Home. Gemini AI brzmi wprawdzie zachęcająco, ale na choćby wstępną ocenę trzeba poczekać na premierę, czyli najwcześniej na jesień 2025 roku.