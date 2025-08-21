Huawei szykuje wrześniową premierę w Paryżu. Nowe smartwatche i tablety dla twórców

Huawei Watch GT 6. Lepsza bateria i precyzyjniejszy GPS

Główną atrakcją wydarzenia będzie jednak właśnie rodzina zegarków Watch GT 6. Nowe urządzenia mają oferować poprawioną żywotność baterii (producent wspomina tu o 14 dniach) oraz rozszerzone funkcje monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej w porównaniu do poprzedników – odpowiada za to między innymi ulepszony system lokalizacji HUAWEI Sunflower, który ma zapewniać dokładniejsze dane GPS oraz dystansu i tempa, które dla osób regularnie uprawiających sport mogą być istotnym argumentem przy wyborze smartwatcha.

Seria GT 6 ma być pozycjonowana jako bardziej przystępna cenowo alternatywa dla flagowych zegarków Watch 5, które zaprezentowane zostały na początku tego roku. I to się raczej uda, seria GT jest bowiem lubiana i trudno, by nagle to się zmieniło, zwłaszcza jeśli rzeczywiście okażą się tak dobre, jak deklaruje to Huawei.

Czytaj też: Recenzja Huawei MatePad 11.5 2025. Najbardziej opłacalny tablet na rynku stał się jeszcze lepszy!

Tablety z wyświetlaczami PaperMatte. Inicjatywa dla twórców

Huawei zaprezentuje również nowe tablety z ekranami PaperMatte oraz rysikami M-Pencil – udoskonalenia mają dotyczyć zarówno matowych wyświetlaczy, jak i samych piórek. Uzupełnieniem oferty mają być słuchawki, co do ktych jednak Huawei nie zdradził żadnych szczegółów.

Równolegle z premierą sprzętu firma ogłosi start globalnej inicjatywy kreatywnej HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity. Program ma wspierać nowe pokolenia twórców, co wpisuje się w strategię budowania ekosystemu urządzeń dla profesjonalistów i entuzjastów sztuki cyfrowej.

Huawei na rynku wearable radzi sobie lepiej niż ze smartfonami

Huawei ma powody do optymizmu, jeśli chodzi o rynek urządzeń wearable. Firma od 2015 roku sprzedała ponad 200 milionów sztuk różnego typu sprzętu tej kategorii i odnotowała wzrost o 42,4% rok do roku w pierwszym kwartale 2025 roku. Nie zaszkodziły tu na szczęście ani sankcje nakładane przez USA na smartfony, ani też zamieszanie w globalnym handlu wywołane przez amerykańską politykę celną.