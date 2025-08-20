Recenzja Huawei MatePad 11.5 2025. Najbardziej opłacalny tablet na rynku stał się jeszcze lepszy!

Co w pudełku? Huawei jak zawsze pozytywnie zaskakuje

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że zazwyczaj przy zakupie sprzętu w zestawie dostajemy absolutne minimum — czyli samo urządzenie, kabel i makulaturę. Huawei lubi jednak przełamywać te schematy — i tak samo jest w tym przypadku. Tablet możemy kupić w dwóch wariantach: albo w zestawie z klawiaturą, albo w pakiecie z klawiaturą i rysikiem. Oznacza to, że w każdej opcji będziemy mieli sprzęt gotowy do pracy i notowania.

Trafiają do nas więc minimum dwa pudełka w kartonowej nakładce z wygrawerowaną złotą nazwą produktu i logo Huawei oraz nadrukowanym zdjęciem produktów. W samym pudełku od tabletu czeka na nas jeszcze ścierka do ekranu z mikrofibry brandowana Huaweiem, co jest miłym i przydatnym dodatkiem — odchodzi nam kolejny koszt. Do tego w środku jest oczywiście standardowy pakiet wspomniany wcześniej.

Czytaj też: Tablet, który ma wszystko? Wakacyjna premiera Huawei kusi!

Design i jakość wykonania. Minimalizm z klasą

Huawei MatePad 11.5 2025 od pierwszego kontaktu robi świetne wrażenie. Aluminiowa obudowa o grubości zaledwie 6,1 mm i wadze 515 g to połączenie elegancji i mobilności. Tablet jest smukły, lekki i naprawdę dobrze wyważony — zmieści się do plecaka czy torby, ale sprawdzi się nawet do wieczornego oglądania seriali czy filmów na YouTube na łóżku w różnych konfiguracjach (nawet z tabletem trzymanym nad głową, bez obawy, że złamiemy nos, jeśli sprzęt nam się omsknie z rąk). Chociaż waga samego tabletu nieco się zwiększyła porównując do zeszłorocznego wydania (z 499 g do 515 g), to klawiatura stała się lżejsza — teraz zamiast 470 gramów waży 435 gramów. Cały pakiet waży więc poniżej kilograma, zatem nie jest to też znaczne obciążenie dla pleców, kiedy mamy MatePada w plecaku.

Huawei MatePad 11.5 2025 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych — klasycznym szarym i subtelnym fiolecie. W moje ręce trafiła druga z wymienionych propozucji i możecie zobaczyć ją na zdjęciach; jest bardziej „szalona” od szarej wersji, ale nadal subtelna i elegancka, co mi osobiście się bardzo podoba. Zresztą, ten odcień fioletu jest już bardzo dobrze znany z innych produktów marki, więc na pewno wiecie, o jakim kolorze mowa. Tablet prezentuje się nowocześnie i uniwersalnie, a całość pasuje zarówno do biura, jak i codziennych, mniej formalnych sytuacji.

Czytaj też: Huawei MatePad Pro 12.2 2025 chce zastąpić laptopa. Czy faktycznie to możliwe?

Względem zeszłego roku zmieniła się także wyspa aparatów. Co prawda sam obiektyw pozostaje bez zmian, ale nie mamy już czarnego „oka” na wyspie pod kolor całego urządzenia, a elegancką, czarną wyspę — coś podobnego do iPhone’a X. Ładnie to wygląda i dodaje urządzeniu klasy. Jeśli chodzi o krawędzie, to trzymając tablet pionowo na dole mamy złącze USB-C, z lewej strony nie ma nic, u góry mamy przycisk blokady, a z prawej strony kontrolę głośności oraz magnetyczne złącze na rysik. Układ przycisków jest dostosowany do poziomej orientacji, a i na tej krawędzi znajduje się kamera selfie. To już (całe szczęście) jest dość oczywiste, ale warto o tym wspomnieć.

Z przodu za to wąskie ramki pozwoliły osiągnąć 86-procentowy stosunek ekranu do obudowy. Konstrukcja jest solidna, a aluminiowy korpus wydaje się odporny na zarysowania i lekkie uderzenia — chociaż wiadomo, lepiej tego specjalnie nie wystawiać na próbę. Niestety, Huawei nadal nie rozwiązał problemu z naklejkami na tylnej obudowie — po usunięciu tej z numerem seryjnym pozostaje irytujący ślad kleju, co wymaga użycia acetonu czy innego specyfiku, żeby się tego pozbyć. To drobny, ale irytujący szczegół, który psuje wrażenie premium.

Akcesoria do nowego MatePada

Klawiatura w kolorze białym za to jest dwuczęściowa, więc jeśli akurat nie mamy potrzeby korzystania z niej, możemy zostawić same plecki, które są ochroną na tylną część urządzenia z dodatkową nóżką/podstawką. Wygodna sprawa. Klawiatura pozostaje także połączona z tabletem nawet wtedy, kiedy jest od niego odłączona, co jest wygodne i urozmaica możliwości pracy, na przykład z tabletem na stole i klawiaturą na kolanach. Małą wadą, choć niestety standardem, jest to, że nie ma tutaj podświetlanych klawiszy.

Rysik M-Pencil 3. generacji przychodzi za to BEZ PRZEJŚCIÓWKI! Wreszcie parujemy go i ładujemy magnetycznie przyczepiając M-Pencila do tabletu, co jednocześnie oznacza koniec zabawy z kablami z dziwnymi adapterami, a to było niezwykle nieintuicyjne i w zeszłorocznym modelu to właśnie była dla mnie największa przeszkoda. Paradoksalnie w moich oczach to jest chyba najważniejsza zmiana.

Czytaj też: Test Huawei Watch Fit 4 Pro – umie to co smartwatch, ale wygląda inaczej

Ekran w Huawei MatePad 11.5 2025. PaperMatte 2.0 robi różnicę

Najjaśniejszym elementem MatePada 11.5 2025 jest 11,5-calowy ekran PaperMatte 2.0 o rozdzielczości 2.5K (2456 × 1600 pikseli), proporcjach 3:2 i odświeżaniu do 120 Hz. To prawdziwy game changer, który wyróżnia tablet na tle konkurencji. Jasność sięgająca 600 nitów (w porównaniu do 420 nitów w poprzedniku) i kontrast 1400:1 zapewniają doskonałą widoczność w każdych warunkach — od zaciemnionego pokoju, po jasny, słoneczny dzień i czytanie e-booków na zewnątrz.

Huawei informuje, że technologia PaperMatte redukuje aż 99% odbić światła i 60% współczynnika odbicia, co w połączeniu z nową polaryzacją kołową sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w okularach przeciwsłonecznych. Mnie ta zmiana nie dotknie, bo przez okulary korekcyjne, które cały czas mam na nosie, nigdy nie korzystałem z przeciwsłonecznych — ale domyślam się, że dla wielu osób na wakacjach czy po prostu przy korzystaniu z tabletu na zewnątrz czy nawet w komunikacji miejskiej, będzie stanowić to kolosalną różnicę.

Gigant z Państwa Środka zadbał też o zdrowie oczu użytkowników. Sprzętowe filtrowanie niebieskiego światła, ograniczenie migotania obrazu i automatyczna regulacja jasności minimalizują zmęczenie wzroku — według danych producenta o 34% dla oczu i 14% dla mózgu. Potwierdzają to certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker-Free, Circular Polarization) oraz SGS Low Visual Fatigue. Wracając jeszcze do czytania książek na matowym ekranie, co samo w sobie jest dużo wygodniejsze i przyjemniejsze dla oczu, znajdziemy tutaj dedykowany tryb eBook, który zamienia tablet w cyfrową książkę. Ekran imituje papier, co jest idealne dla miłośników czytania.

Czytaj też: Huawei Watch 5 – gdzie luksus spotyka zdrowie i technologię

Pisanie i rysowanie na matowej powierzchni ekranu to także czysta przyjemność — powierzchnia faktycznie przypomina prawdziwy papier, co w połączeniu z rysikiem daje naturalne, intuicyjne doświadczenie. Nie będę kłamał — na żadnym tablecie nigdy nie notuję ręcznie, a zazwyczaj tylko robię kilka testowych notatek, żeby sprawdzić, jak to działa. I tutaj sprawdza się to naprawdę nieźle. Warto również wspomnieć, że nowy MatePad 11,5 zyskał obsługę aplikacji GoPaint, co w kontekście rysowania po ekranie jest bardzo ważne; i to również był spory brak w zeszłorocznym wydaniu.

Wydajność i oprogramowanie. Jak pracuje się na Huawei MatePad 11.5 2025?

Sercem MatePada 11.5 2025 jest autorski procesor Huawei — HiSilicon Kirin T80, a wspiera go GPU Maleoon 920C. Do tego w tym roku mamy dostępny tylko jeden wariant pamięci — 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W tej klasie cenowej to rozsądna propozycja. Poniżej możecie zobaczyć wyniki testów benchmarków; chociaż Huawei średnio się z nimi lubi.

3D Mark

Geekbench 6

Geekbench 6

Geekbench 6

AnTuTu

Tablet radzi sobie z wielozadaniowością bez zająknięcia — można pracować na wielu oknach jednocześnie, a proste gesty, jak przeciąganie aplikacji, ułatwiają zarządzanie zadaniami. Nie jest to zawodnik do najcięższych zadań, jak montowanie i renderowanie długich materiałów wideo czy granie w najbardziej wymagające mobilne produkcje, ale na co dzień — świetny kompan i trudno na cokolwiek narzekać.

Czytaj też: Huawei szykuje wielką premierę smartwatchy i konkurs z nagrodami!

MatePad 11.5 2025 działa na systemie HarmonyOS, który — choć pozbawiony natywnego wsparcia usług Google — oferuje płynność i intuicyjność. Oczywiście na usługi Google i dostęp do wszystkich aplikacji jest masa łatwych obejść, chociaż w AppGallery jest mnóstwo aplikacji, w tym stricte tych na polski rynek. Aplikację Huawei Notatki docenią przede wszystkim studenci i uczniowie. Możliwość łączenia odręcznego pisma z nagraniami audio, przekształcania zapisków w tekst i korzystania z ponad 100 okładek oraz 50 szablonów sprawia, że organizacja notatek staje się dziecinnie prosta. Z kolei wspomniany GoPaint to aplikacja, która może zastąpić profesjonalne programy graficzne. Jest tu ponad 100 pędzli, obsługa 240 warstw i realistyczna fizyka, więc to świetne narzędzie zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych twórców.

Bateria i ładowanie

Bateria o pojemności 10 100 mAh to jeden z największych atutów MatePada 11.5 2025. Realnie przekłada się to na 14 godzin odtwarzania wideo offline, a przy typowym użytkowaniu (przeglądanie internetu, notatki, aplikacje biurowe) tablet wytrzyma nawet przez 2-3 dni bez ładowania.

Jeśli chodzi o uzupełnianie baterii, to mamy na pokładzie szybkie ładowanie 40 W (w porównaniu do 22,5 W w poprzedniku) pozwala na pełne naładowanie w 94 minuty. To imponujący wynik. Ładowarki, przez regulacje Unii Europejskiej, nie znajdziemy w zestawie, jednak jeśli śledziliście zapowiedź tabletu, to mogliście wyrwać ją za symboliczną złotówkę. Jak informowaliśmy na początku miesiąca, na oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl można było odebrać kupon uprawniający do zakupu ładowarki lub bezprzewodowej myszki za 1 zł. Aby go otrzymać, wystarczyło zapisać się listę odbiorców newslettera sklepu na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/tablety/. Został lub zostanie on wysłany dziś, w dniu premiery (czyli 20 sierpnia) i umożliwi nabycie ładowarki HUAWEI SuperCharge 66 W lub bezprzewodowej myszki HUAWEI CD23 SE za 1 zł, wyłącznie przy zakupie tabletu HUAWEI MatePad 11.5 2025 w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Łączność w Huawei MatePad 11.5 2025

Nowy MatePad 11.5 wspiera Wi-Fi 6 z nową anteną zintegrowaną z aparatem, co zapewnia stabilny sygnał nawet w zatłoczonych sieciach. Port USB-C jest uniwersalny, choć szkoda, że nie obsługuje DisplayPort do podłączenia monitora, jak w droższych modelach Huawei. Cztery głośniki Histen 9.0 oferują czysty, przestrzenny dźwięk, który sprawdza się zarówno przy filmach, jak i muzyce. Nie jest to oczywiście sprzęt audiofilski, ale w codziennym użytkowaniu — nie potrzeba niczego więcej. Jest to ten sam zestaw, co w poprzedniku.

Czytaj też: Tego nie wiesz o Huawei. Chiński gigant jest potężniejszy, niż myślisz

Aparaty. Ten sam zestaw co poprzednio

W kwestii aparatów nic się nie zmieniło i mamy dokładnie to samo, co w zeszłym roku. Mamy więc tu zestaw 13 MP z tyłu i 8 MP z przodu. Szału nie ma, ale nikt nie robi zdjęć tabletem poza ewentualnie skanowaniem dokumentów, a do tego tylny obiektyw się sprawdzi. 8 MP z przodu spokojnie starczy na odbębnienie calli czy przeprowadzenie przyjemniejszych wideorozmów.

Cena i oferta premierowa. Najbardziej opłacalny tablet na rynku?

Huawei MatePad 11.5 2025, jak wspominałem na początku, jest dostępny w dwóch wariantach: za 1799 zł (z klawiaturą) lub 1999 zł (z klawiaturą i rysikiem). W cenie otrzymujemy roczną ochronę ekranu — w razie uszkodzenia naprawa jest darmowa (jednorazowo). W okresie premierowym, czyli od 20 sierpnia do 5 października 2025 roku, obowiązuje rabat 200 zł, co obniża ceny do odpowiednio 1599 zł i 1799 zł. Do tego dochodzi wspominany bon, więc zapisując się na newsletter na stronie huawei.pl do 19 sierpnia, można było zdobyć kod na ładowarkę Huawei SuperCharge 66 W lub mysz Bluetooth CD23 SE za 1 zł. Jeśli uzyskaliście taki voucher, to jest on ważny do 5 października.

Czytaj też: Pracuję na tablecie i dobrze mi z tym. Test Huawei MatePad Pro 13.2″ 2025 PaperMatte Edition

To jednak nie koniec. Studenci zyskują dodatkowe 15% rabatu przez StudentBeans lub UniPerks, a do tego dostępne są 20 rat 0%, darmowa dostawa i 50 zł zniżki za zapis na newsletter. Trudno więc nie dojść do wniosku, że w swojej półce cenowej jest to najbardziej kusząca propozycja dostępna na rynku.

Huawei MatePad 11.5 2025 to tablet dla każdego?

Huawei MatePad 11.5 2025 to tablet, który łączy przystępną cenę z funkcjonalnością sięgającą klasy premium. Matowy ekran PaperMatte 2.0 to rewolucja w komforcie użytkowania — czytelny w każdych warunkach i przyjazny dla oczu. Duża bateria, szybkie ładowanie, intuicyjne oprogramowanie i bogaty zestaw akcesoriów sprawiają, że to urządzenie gotowe na każdą sytuację. Od notatek na wykładzie, przez rysowanie w GoPaint, po wieczorny maraton seriali. Drobne wady, jak brak podświetlenia klawiatury czy irytująca naklejka na obudowie, nie przesłaniają faktu, że to jeden z najlepszych tabletów w swojej klasie.

Huawei MatePad 11.5 2025 to tablet, który wyznacza standardy w segmencie średniej półki. Jeśli szukacie wszechstronnego urządzenia, które łączy mobilność, funkcjonalność i dbałość o zdrowie oraz zwyczajnie komfort oczu, to wybór, który trudno przebić.

Huawei MatePad 11.5 2025 — specyfikacja techniczna