Tablet, który ma wszystko? Wakacyjna premiera Huawei kusi!

Minimalizm, lekkość i styl

Nowy MatePad 11,5 z tego roku, podobnie jak jego poprzednik, łączy lekkością laptopa i wygodę tabletu. Urządzenie ma zaledwie 6,1 mm grubości i waży tylko 515 gramów, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno na uczelni, w pracy, jak i w podróży. Aluminiowa obudowa nie tylko dodaje mu elegancji, ale i zapewnia odpowiednią wytrzymałość, a uniwersalny design cieszy oko zarówno w codziennych, jak i bardziej oficjalnych sytuacjach. Nowy tablet dostępny jest w dwóch kolorach — klasycznym szarym oraz delikatnym fiolecie.

Matowy ekran PaperMatte stał się jeszcze lepszy (szczególnie w słońcu)

Kluczową cechą Huawei MatePad 11,5 2025 jest matowy wyświetlacz PaperMatte o przekątnej 11,5 cala i proporcjach 3:2. To właśnie ekran odgrywa tutaj główną rolę — dzięki najnowszym technologiom redukuje on aż 99% światła odbitego oraz zakłóceń świetlnych, a przepuszczalność światła wynosi aż 95%. Technologia PaperMatte w wersji 2.0 oferuje wielowarstwowe zabezpieczenia AG, AF i AR (anty-odblaskowe, anty-odciskowe i anty-refleksyjne), przez co nie tylko obraz jest bardziej wyraźny, ale też oczy mniej się męczą nawet podczas wielogodzinnej pracy.

To jednak nie tylko recykling ekranu z zeszłego roku. Huawei podkreśla, że zmiany są znaczące względem poprzednich generacji. Wskaźnik odbicia światła zmniejszył się aż o 60%, a wyświetlacz z polaryzacją kołową pozwala zredukować zmęczenie oczu o 34% i zmęczenie mózgu o 14%. Oznacza to wygodę niezależnie od tego, czy korzystamy z tabletu w domu, w jasnym biurze czy na zewnątrz, nawet mając na nosie okulary przeciwsłoneczne, co do tej pory znacznie ograniczało widoczność treści na ekranie. Od teraz to już nie będzie problem.

Nowość od Huawei została wyposażona w kompletny zestaw rozwiązań wspierających komfort użytkowania na dłuższą metę. Oprócz matowej struktury ekranu PaperMatte i nowej polaryzacji, użytkownicy mogą liczyć na sprzętowe filtrowanie niebieskiego światła i ograniczenie migotania obrazu, a także na automatyczną regulację poziomu jasności. Dla miłośników czytania przygotowano rozbudowany tryb eBook, a całość została potwierdzona niezależnymi certyfikatami między innymi TÜV Rheinland za niską emisję światła niebieskiego i skuteczną redukcję zmęczenia oczu.

Zmiany w specyfikacji

W kwestii obrazu nowy MatePad 11,5 2025 oferuje rozdzielczość 2.5K (2456 × 1600 pikseli) i jasność dochodzącą do 600 nitów (względem 420 nitów w poprzedniej generacji). Połączenie tych parametrów z 120-hercowym odświeżaniem sprawia, że zarówno oglądanie filmów, jak i pisanie czy rysowanie jest doświadczeniem na najwyższym poziomie. Ekran cechuje się również wysokim kontrastem (1400:1) i dużą szczegółowością (zagęszczenie pikseli na poziomie 256 ppi). Wąskie ramki umożliwiły osiągnięcie aż 86-procentowego stosunku ekranu do obudowy, przez co urządzenie wygląda nowocześnie i minimalistycznie.

Zestaw aparatów pozostaje taki sam jak w zeszłorocznym modeli (13 MP + 8 MP), podobnie jak 4 głośniki Histen 9.0, za to znacznie wzrasta pojemność akumulatora — z 7 700 mAh do 10 100 mAh. Ładowanie również jest szybsze — zamiast 22,5 W, przekładające się na naładowanie urządzenia w 125 minut w poprzedniej generacji, teraz mamy 40 W, co większą baterię pozwoli naładować w 94 minuty.

Nowy MatePad 11,5 zyskał również obsługę aplikacji GoPaint oraz parowanie i ładowanie rysika Huawei M-Pencil 3. generacji poprzez magnetyczne złącze na krawędzi tableta — koniec kabli i przejściówek, wreszcie! A skoro już o akcesoriach mowa, to warto wspomnieć, że chociaż waga tabletu się delikatnie zwiększyła (z 499 g do 515 g), to klawiatura Huawei Smart Keyboard jest lżejsza — z 470 g do 435 g.

Jeśli chodzi o pamięć, to mamy tylko jeden, mocniejszy wariant — 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane.

Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnych cen i ofert, ale patrząc na ceny poprzednika — źle raczej nie będzie. A niewykluczone, że Huawei, idąc śladem innych swoich tabletowych premier, w zestawie od razu dorzuci jakieś akcesoria.

Teraz wiemy za to, że z okazji nadchodzącej premiery, na oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl można odebrać kupon uprawniający do zakupu ładowarki lub bezprzewodowej myszki za 1 zł. Aby otrzymać kupon, wystarczy zapisać się listę odbiorców newslettera sklepu na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/tablety/. Zostanie on wysłany w dniu premiery, 20 sierpnia i umożliwi nabycie ładowarki HUAWEI SuperCharge 66 W lub bezprzewodowej myszki HUAWEI CD23 SE za 1 zł, wyłącznie przy zakupie tabletu HUAWEI MatePad 11.5 2025 w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Kupon jest ważny do 5 października 2025 roku — nie łączy się z kodem rabatowym za zapisanie się na listę odbiorców newslettera.