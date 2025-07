Home Tech Masz zegarek Huawei Watch D2? Szykuj się na nowe funkcje zdrowotne i większą personalizację

Huawei Watch D2 to jeden z najlepszych zegarków do monitorowania zdrowia, posiadający certyfikat wyrobu medycznego, co potwierdza jego możliwości. Tych zresztą wkrótce przybędzie, bo Huawei ruszył właśnie z wdrażaniem najnowszej aktualizacji HarmonyOS 5.1 w Europie, wprowadzającej szereg innowacji, które podnoszą komfort użytkowania, rozszerzają możliwości personalizacji oraz wzbogacają funkcje monitorowania zdrowia, czyniąc Watch D2 jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem na nadgarstku.