Dla tych smartfonów od firmy Motorola to już ostatnia duża aktualizacja. Sprawdź, czy Twój model jest na liście

Motorola nie jest znana z długiego wsparcia, więc po tej wersji Androida nie będzie już aktualizować 9 popularnych modeli

W tym roku Google przyspieszył harmonogram wydawania najnowszej wersji swojego systemu operacyjnego, więc Android 16 jest już dostępny dla Pixeli, tegorocznych składaków Samsunga i kilku innych modeli Xiaomi czy OnePlus. Inni producenci również ruszyli przynajmniej z testami wersji beta, więc w kolejnych miesiącach posiadacze ich sprzętów mogą spodziewać się znacznych usprawnień po stronie oprogramowania. Niestety, jak zawsze w takim przypadku trzeba się liczyć z tym, że dla wielu modeli będzie to już ostatnia wersja Androida, jaka do nich trafi.

Czytaj też: OnePlus 13 z ogromną aktualizacją – AI w aparacie, nowe funkcje systemowe i nie tylko

Wśród producentów, którzy ruszyli już z testami wersji beta Androida 16, znalazła się też Motorola, choć jak na razie program ma mocno ograniczony zasięg. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, firma nie udostępnia publicznych wersji beta dla wszystkich chętnych. W dodatku Motorola ma też nieco wolniejsze tempo wdrażania, o czym świadczy fakt, że wciąż zajmuje się dystrybucją zeszłorocznego Androida 15 na wiele swoich telefonów. Nie oznacza to jednak, że nowa aktualizacja jest odległą perspektywą, a przynajmniej nie dla topowych modeli. Bazując jednak na wcześniejszych latach, urządzenia Motoroli powinny zacząć otrzymywać aktualizację około września lub października.

Czytaj też: Publiczna beta iOS 26 na horyzoncie. Kiedy będziemy mogli wypróbować nowości od Apple’a?

Jeśli zaś chodzi o główny temat, czyli zakończenie wsparcia niektórych urządzeń, to aktualizacja do Androida 16 zamknie drogę do kolejnych dużych aktualizacji dla następujących modeli:

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge (2024)

Motorola ThinkPhone

Motorola Razr 2023 / Razr 40

Motorola Razr+ 2023 / Razr 40 Ultra

Motorola Moto Pad 60 Pro

Motorola Moto G85

Motorola Moto G55

Motorola Moto G35

Niestety, jak widać, są to w zasadzie modele dwuletnie, debiutujące w 2023 roku, choć Moptorola Moto G85 czy G55 to smartfony, które trafiły na rynek zaledwie w zeszłym roku. Motorola, oprócz ociągania się w udostępnianiu aktualizacji, jest również znana z bardzo krótkiego wsparcia, które wypada szczególnie blado na tle 7-letniego okresu aktualizacji, oferowanego przez Samsunga. Oczywiście nie jest tak, że nasz sprzęt od razu będzie nadawał się do kosza, bo wsparcie zabezpieczeń będzie jeszcze trwało przynajmniej przez rok, ale trzeba się liczyć z tym, że nie dostaniemy już większych nowości, a po zakończeniu udostępniania łatek bezpieczeństwa, nasz sprzęt będzie coraz bardziej narażony na ataki.

Czytaj też: WhatsApp zrezygnuje z natywnej aplikacji na Windowsa? Użytkownikom to się bardzo nie spodoba

Tak czy inaczej, właściciele powyższych smartfonów mają jeszcze trochę czasu na myślenie o wymianie telefonu. Na razie powinni wyczekiwać Androida 16, który pojawi się u nich w kolejnych miesiącach.