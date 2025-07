OnePlus 13 z ogromną aktualizacją – AI w aparacie, nowe funkcje systemowe i nie tylko

Co nowego trafi na smartfony OnePlus 13?

OnePlus ostatnio wręcz zasypuje swoich użytkowników nowościami. Najnowsza aktualizacja OxygenOS 15.0.0.840 wprowadza kilka znaczących ulepszeń dla flagowych modeli OnePlus 13. Jedną z nowości jest funkcja „Zapisz do Mind Space”, która umożliwia przechowywanie zawartości ekranu jako „wspomnień”. Aplikacja automatycznie podsumuje i zarchiwizuje te elementy, tworząc spersonalizowaną bazę wiedzy. Dalej aparat zyskuje AI Perfect Shot, inteligentną technologię potrafiącą rozpoznawać twarze i zamieniać mimikę z różnych zdjęć tej samej osoby, aby stworzyć idealne ujęcie. Ponadto, w trybach portretowym i zdjęć, pojawił się nowy filtr miękkiego światła, który dodaje subtelności i estetyki, tworząc bardziej eteryczne efekty.

Czytaj też: Publiczna beta iOS 26 na horyzoncie. Kiedy będziemy mogli wypróbować nowości od Apple’a?

Same Zdjęcia również doczekały się usprawnień. Użytkownicy mogą teraz edytować filmy i zdjęcia na żywo bezpośrednio w aplikacji, eksportować filmy jako zdjęcia na żywo lub konwertować je na wysokiej rozdzielczości fotografie. Strona główna galerii oferuje teraz lepsze opcje dostosowywania, umożliwiając ukrywanie wybranych albumów z głównej listy zdjęć. Edycja wideo stała się szybsza, a filmy w 120 klatkach na sekundę zachowają swoją płynność również po edycji.

Czytaj też: WhatsApp zrezygnuje z natywnej aplikacji na Windowsa? Użytkownikom to się bardzo nie spodoba

Użytkownicy OnePlus 13 w tej aktualizacji zyskują też kontrolę wielu ekranów, pozwalającą na jednoczesne uruchomienie jednej aplikacji w trybie pełnoekranowym i drugiej w ruchomym oknie, co umożliwia równoczesne korzystanie z obu. Ciekawostką jest również automatyczne układanie widżetów tego samego rozmiaru w stosy, gdy są przeciągane razem. Ponadto dostępność czcionek OnePlus Sans i One Sans została rozszerzona na więcej języków.

Czytaj też: AI, która sama wybiera tryb działania. GPT-5 będzie inteligentniejszy niż wszystko, co znamy

Wśród aktualizacji aplikacji warto wspomnieć:

Zegar — funkcja stopniowego zwiększania głośności alarmu, która sprawia, że budzenie jest łagodniejsze.

Rejestrator — możliwość tworzenia niestandardowych grup do organizacji plików audio. Nagrania z trybów standardowego, spotkania i wywiadu są automatycznie grupowane w kategorii „Nagrania osobiste”.

Oprócz tego wprowadzono nową funkcję „Tymczasowe blokowanie” powiadomień. Przeciągnięcie palcem w górę na banerze powiadomienia tymczasowo zablokuje dalsze powiadomienia z danej aplikacji podczas grania w gry lub oglądania filmów. To przydatne narzędzie do utrzymywania koncentracji. Szybkie ustawienia też coś zyskały, a mianowicie skrót do ponownego uruchomienia telefonu, co przyspiesza proces restartu. Na koniec wspomnę jeszcze, że funkcjonalność Mini Okien również została usprawniona – teraz można je przeciągać do dolnej części ekranu, a problem z wyświetlaniem mini okien w niektórych scenariuszach został naprawiony.

Czytaj też: Potrzebujesz informacji, a nie chcesz samemu dzwonić? AI od Google’a zrobi to za Ciebie

Aktualizacja OxygenOS 15.0.0.840 integruje lipcową łatkę bezpieczeństwa Androida z 2025 roku, co zwiększa ogólne bezpieczeństwo systemu i obecnie jest udostępniana etapami, począwszy od ograniczonej grupy użytkowników w Indiach. Szersze wdrożenie spodziewane jest w nadchodzących dniach.