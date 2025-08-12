Huawei mocno przecenia smartwatche Watch Fit 4. Rabaty sięgają 300 zł

Solidne przeceny Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro

Rabaty objęły całą gamę modeli Watch Fit 4. Podstawowa wersja potaniała o 100 zł, podczas jej bardziej zaawansowany brat – wersja Pro – zyskał aż 300 zł zniżki. Dzięki temu standardowy model można teraz kupić za 599 zł, a topowy Pro za 899 zł. Szczegóły promocji są dostępne w oficjalnym regulaminie akcji.

Promocja obowiązuje praktycznie wszędzie: w dużych sieciach typu Media Expert, Media Markt czy RTV Euro AGD, ale też u popularnych e-sprzedawców jak x-kom, Komputronik czy Allegro oraz u operatorów telekomunikacyjnych. Oferta jest ważna do 14 września 2025 roku lub do wyczerpania zapasów – a biorąc pod uwagę skalę rabatu, zapasy mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.

Dodatkowe bonusy dla klientów sklepu Huawei

Ci, którzy zdecydują się na zakup bezpośrednio u producenta, mogą liczyć na ekstra gratisy. Sklep huawei.pl oferuje specjalne wersje kolorystyczne zegarków – tzw. Color Edition w fiolecie i błękicie – które dodatkowo zawierają gratisowy pasek.

To nie koniec atrakcji. Przy okazji można też zaopatrzyć się w słuchawki HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota za 699 zł, do których dodawana jest opaska HUAWEI Band 10 oraz roczna ochrona na wypadek zgubienia. Miłośnicy gadżetów do monitorowania zdrowia mogą kupić także inteligentną wagę HUAWEI Scale 3 za jedyne 119 zł.

Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką WATCH FIT 4 Color Edition – Fioletowy 739 zł 599 zł 599 zł HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Color Edition – Niebieski 1239 zł 899 zł 1099 zł HUAWEI MatePad 12 X 8GB/256GB 2299 zł 1799 zł 1799 zł HUAWEI MatePad Pro 12.2 2024 12/256GB 3799 zł 2399 zł 2399 zł HUAWEI FreeClip – Różowe złoto 799 zł 699 zł 699 zł

W promocji dostępne są również dwa tablety HUAWEI z błyszczącymi ekranami, które można kupić same lub w zestawie z myszką bluetooth za 39 zł.

Huawei MatePad 12 X (8/256 GB) w cenie 1799 zł – w prezencie otrzymasz rysik HUAWEI M-Pencil i 12-miesięczną ochronę ekranu.

w cenie – w prezencie otrzymasz rysik HUAWEI M-Pencil i 12-miesięczną ochronę ekranu. Huawei MatePad Pro 12.2 2024 (12/256 GB) za 2399 zł – w zestawie gratis otrzymasz rysik HUAWEI M-Pencil oraz słuchawki HUAWEI Freebuds 5.

Huawei Watch Fit 4 – co różni podstawowy model od wersji Pro?

Różnica w cenie między standardem a Pro wynika z wyraźnie poszerzonej funkcjonalności tej drugiej. Wersja Pro oferuje specjalistyczne tryby sportowe, takie jak golf czy nurkowanie, których próżno szukać w podstawowym wariancie. Do tego dochodzi ulepszony zestaw czujników oraz pomiar EKG – funkcja coraz częściej poszukiwana przez świadomych użytkowników.

Pro wyróżnia się też materiałami: wykorzystano aluminium lotniczej klasy, tytanową ramkę oraz szafirowe szkło, co przekłada się na większą odporność na uszkodzenia. Obie wersje mogą jednak pochwalić się imponującym czasem pracy na baterii – do 10 dni bez ładowania, co w tej klasie urządzeń jest wynikiem godnym uwagi.

Program lojalnościowy i wygodne płatności

Stali klienci marki, korzystający z zakupów przez huawei.pl zyskali kilka dodatkowych benefitów. Zapisz się na newsletter, a otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy powyżej 500 zł. Przy większych wydatkach (powyżej 300 zł) można skorzystać z 20 rat bez odsetek. Darmowa dostawa rusza przy zamówieniach od 200 zł.

Ciekawą opcją jest możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok (z dwóch do trzech lat) za połowę standardowej ceny. Warto jednak pamiętać, że ta oferta nie obejmuje akcesoriów. Wszystkie promocje w sklepie Huawei obowiązują do 7 września 2025 roku.