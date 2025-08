Jaki Windows wybrać – kompletny przewodnik po wyborze odpowiedniej wersji systemu dla domu i biura

System operacyjny Microsoft Windows cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników ze względu na przystępną obsługę, łatwą konfigurację i szeroką kompatybilność z wieloma różnymi aplikacjami. Względem poprzedniej wersji systemu, Windows 11 przeszedł prawdziwą ewolucję. Otrzymał zupełnie nowy interfejs, lepsze zabezpieczenia i wsparcie m.in. dla miłośników elektronicznej rozrywki.

Wariant Home z założenia jest przeznaczony dla użytkowników domowych, którzy oczekują łatwej w obsłudze, mainstreamowej platformy idealnej do pracy, nauki i przeglądania internetu. Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie i sprawnie organizować swoją pracę, ale nie interesują Cię skomplikowane opcje bezpieczeństwa systemu operacyjnego, będzie to dobry wybór.

Z kolei nowy system Microsoftu w wersji Pro został zaprojektowany z myślą o osobach, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo i personalizację oprogramowania. Nie jest tak, że po wersje Pro powinny sięgać wyłącznie firmy. Jeśli potrzebna Ci zaawansowana konfiguracja systemu operacyjnego, docenisz większe możliwości, jakie niesie ze sobą ta wersja.

Poznaj najważniejsze cechy Windows 11 Home

Windows 11 Home to najczęstszy wybór użytkowników domowych. Znajdziesz w nim wiele rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i wygodę pracy.

Pierwszą linią obrony jest Windows Hello. Warunkuje on zalogowanie się do komputera pod warunkiem wpisania kodu PIN, skorzystania z czytnika linii papilarnych albo autoryzacji za pomocą rozpoznawania twarzy. Bezpieczny rozruch to zabezpieczenie Windows, które chroni przed uruchamianiem nieautoryzowanych systemów operacyjnych i aplikacji innych niż posiadających zaufanie producenta. Wbudowane funkcje zabezpieczeń obejmują także program antywirusowy Windows Defender chroniący przed potencjalnie niebezpiecznymi aplikacjami.

Jeszcze jednym zabezpieczeniem jest szyfrowanie urządzenia. Stwarza możliwość zablokowania dostępu do danych zapisanych na dysku. Rodzice polubią narzędzie kontroli rodzicielskiej. Usługa Microsoft Family Safety pozwala dostosować limity czasu spędzanego przed ekranem, filtrować treści, blokować lub zatwierdzać instalacje aplikacji oraz monitorować aktywność latorośli.

Korzystanie z sieci umożliwia przeglądarka internetowa Microsoft Edge. Wyposażona w Microsoft Defender SmartScreen chroni przed phishingiem. Wbudowane funkcje AI przyspieszają wyszukiwanie informacji.

Możliwości oferowane przez Windows 11 Home docenią też miłośnicy elektronicznej rozrywki:

automatyczny tryb HDR (ang. High Dynamic Range) poprawiający jakość wyświetlanej grafiki w grach komputerowych,

(ang. High Dynamic Range) poprawiający jakość wyświetlanej grafiki w grach komputerowych, Direct Storage , który skraca czas ładowania danych w grach dzięki zoptymalizowaniu przesyania danych między procesorem (CPU) a kartą graficzną (GPU),

, który skraca czas ładowania danych w grach dzięki zoptymalizowaniu przesyania danych między procesorem (CPU) a kartą graficzną (GPU), Game Mode wycisza wszystkie zbędne procesy tak, aby nie przeszkadzały w trakcie rozgrywki,

wycisza wszystkie zbędne procesy tak, aby nie przeszkadzały w trakcie rozgrywki, XBox Game Pass, czyli dostęp do dziesiątek gier znanych posiadaczom konsoli Microsoft.

Oprócz szeregu “dużych” zmian nowy system operacyjny w wersji Home został wyposażony w rozbudowane wirtualne pulpity, czy tzw. Snap Layout, czyli możliwość automatycznej aranżacji okienek na pulpicie. Wszystko po to, aby praca na komputerze była jeszcze lepiej zorganizowana.

Co nowego pojawia się w Windows 11 Pro?

Windows 11 w wersji Pro zawiera wszystkie funkcje charakterystyczne dla odsłony Home. Dodatkowo pojawiło się w nim wiele zaawansowanych funkcji zwiększających bezpieczeństwo i sprzyjających lepszej organizacji pracy z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Do bezpiecznego uruchamiania aplikacji służy Windows Sandbox. Środowisko piaskownicy izoluje programy od komponentów systemu operacyjnego, zabezpieczając go przed wyrządzeniem szkody. Nowością jest też środowisko Hyper-V. Wirtualizacja umożliwia uruchomienie np. dwóch systemów operacyjnych na tym samym komputerze. To nieocenione rozwiązanie dla developerów testujących tworzone aplikacje w różnych warunkach.

Jednym z najważniejszych zabezpieczeń jest szyfrowanie Bitlocker. Wykorzystuje ona kryptografię AES 128 lub 256 bitów. W przypadku Windows 11, gdzie niezbędny jest moduł TPM, klucze Bitlocker są jeszcze trudniejsze do złamania. Ochrona obejmuje pełne szyfrowanie dysku twardego, w tym systemu operacyjnego, zapisanych plików i danych użytkownika. Odszyfrowanie wymaga podania klucza Recovery Key liczącego 48 znaków.

Duże organizacje, w których system Windows wykorzystują setki urządzeń, skorzystają z obsługi usług Azure Active Directory oraz Enterprise State Roaming. Dzięki nim można skonfigurować dużą liczbę urządzeń jednocześnie.

Wśród innych nowości, które pojawiają się w wersji Pro, warto wymienić Zdalny Pulpit i Windows Update dla Firm.

Czy system Windows 11 wymaga konta Microsoft?

Windows 11 Home wymaga konta Microsoft. W przypadku wersji Pro można korzystać z kont lokalnych, które nie są połączone z kontem Microsoft, chyba że będzie to system Pro na komputerze osobistym -niepołączonym z domeną firmową. W takim przypadku konieczne jest korzystanie z konta Microsoft tak samo, jak dla wersji Home.

Minimalne wymagania sprzętowe Windows 11 i wsparcie dla hardware’u

Względem poprzedniej wersji, Windows 11 prezentuje większe wymagania sprzętowe:

procesor 64-bitowy z dwoma rdzeniami i taktowaniem przynajmniej 1 GHz,

4 GB pamięci RAM,

64 GB pamięci na dysku twardym,

firmware UEFI obsługujący bezpieczny rozruch,

TPM w wersji 2.0,

karta graficzna kompatybilna z DirectX 12 ze sterownikiem WDDM 2.0,

wyświetlacz o rozdzielczości minimum 720p, przekątnej co najmniej 9 cali i 8 bitów na kanał koloru.

Dobrą wiadomością jest to, że zarówno wersja Home, jak i Pro mają takie same wymagania względem sprzętu. Różnice między nimi pojawiają się jednak na płaszczyźnie wspieranego hardware’u. Windows 11 Home ma ograniczenie do 1 procesora (maksymalnie 64 rdzenie) i 128 GB RAM, natomiast Pro obsługuje 2 procesory (do 128 rdzeni na procesor) i 2 TB RAM. Większa wydajność dla przeciętnego użytkownika będzie trudna do zauważenia. Jeśli jednak na co dzień zajmujesz się modelowaniem 3D, edycją wideo, czy tworzeniem muzyki, usprawniona wielozadaniowość i większa moc obliczeniowa mogą okazać się przydatne.

Windows 11 Home czy Pro – który z nich wybrać?

Jeśli po szczegółowym porównaniu zastanawiasz się, który system operacyjny wybrać, pora na krótkie podsumowanie.

Windows Home sprawdzi się przede wszystkim w domu, gdy z komputera korzysta kilka pokoleń użytkowników i w niewielkiej organizacji, która znajduje się na początku swojej drogi biznesowej. Wariant Pro to dobry wybór dla osób, które oczekują zwiększonego bezpieczeństwa i zarazem dysponują przynajmniej podstawową wiedzą na temat konfiguracji systemu operacyjnego. Skorzystają z niego także większe firmy i organizacje.

