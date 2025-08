Koniec z przyciemnianiem ekranu w kluczowych momentach. MSI naprawia największą wadę monitorów QD-OLED

Najnowsze i nadchodzące monitory gamingowe QD-OLED firmy MSI oferują obsługę funkcji EOTF Boost

EOTF Boost to autorski pomysł MSI, który nie doczekał się jeszcze oficjalnej certyfikacji organizacji VESA. Technologia znacząco podnosi jasność w porównaniu do standardowych trybów HDR, utrzymując jednocześnie te same parametry średniego poziomu jasności obrazu. W praktyce przekłada się to na wyraźnie jaśniejszy obraz bez typowych wahań powodowanych automatycznym przyciemnianiem. Monitor’s Unboxed potwierdził, że EOTF Boost nie tylko zwiększa poziomy jasności, ale także poprawia klarowność podczas grania i codziennego użytkowania.

Standardowe implementacje HDR w monitorach QD-OLED mają wyraźne ograniczenia. Tryb Peak HDR 1000 charakteryzuje się wyraźnym przyciemnianiem w zależności od wyświetlanej sceny, co potrafi zepsuć wrażenia wizualne. Z kolei tryby HDR True Black, choć stabilniejsze, nie oferują tak wysokiej jasności jak ich szczytowe odpowiedniki. EOTF Boost próbuje połączyć najlepsze cechy obu rozwiązań, osiągając jasność rzędu 1000 nitów przy jednoczesnym wyeliminowaniu problemów z automatyczną regulacją.

Nowe monitory MSI będą wyposażone w EOTF Boost już fabrycznie. Obejmuje to modele takie jak MAG 322UP QD-OLED E16, MAG 272QP QD-OLED X50, MAG 271QP QD-OLED X28, MAG 272QPW QD-OLED X28 oraz przyszłe urządzenia z serii QD-OLED. Pozostałe istniejące monitory QD-OLED tej marki mają otrzymać wsparcie dla tej funkcji poprzez aktualizację oprogramowania, która ma pojawić się w sierpniu 2025 roku. Nowy tryb HDR będzie dostępny bezpośrednio w menu OSD monitora.

Brak oficjalnego zatwierdzenia przez VESA oznacza, że inne firmy raczej nie będą mogły korzystać z tej technologii. To wyraźnie autorskie rozwiązanie MSI, choć może zainspirować konkurencję do opracowania podobnych funkcji. EOTF Boost pokazuje, jak producenci próbują obejść ograniczenia istniejących standardów własnymi metodami. Choć rozwiązanie nie ma oficjalnej certyfikacji, może stanowić istotny argument dla osób rozważających zakup monitora QD-OLED. Trzeba jednak przyznać, że takie niestandardowe podejście budzi pewne wątpliwości co do długoterminowej kompatybilności.