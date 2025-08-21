MindOne – miniaturowy smartfon z globalnym darmowym internetem do narzędzi AI

To nie jest kolejny gadżet dla technomaniaków. MindOne próbuje zrewidować nasze podejście do smartfonów, oferując coś zupełnie innego niż dotychczasowi giganci rynku. Zamiast walczyć o naszą uwagę, ma nam ją zwracać – przynajmniej tak deklaruje producent. Pytanie brzmi, czy miniaturyzacja faktycznie przełoży się na większą produktywność, czy może okaże się jedynie ciekawostką dla niszowej grupy odbiorców.

Sukces nie wziął się znikąd. iKKO Audio ma już na koncie kilka udanych projektów, w tym słuchawki ActiveBuds AI, które trafiły do ponad 100 tysięcy użytkowników w 30 krajach i zdobyły prestiżową nagrodę iF Design Award. Tym razem postawili na coś zupełnie innego. Urządzenie o wymiarach zaledwie 86×72 mm i grubości 8,9 mm rzeczywiście zmieściłoby się w portfelu obok kart płatniczych. To dość radykalne podejście, szczególnie w czasach, gdy większość producentów stawia na coraz większe ekrany.

Producent przedstawia MindOne jako narzędzie do zwiększania produktywności, które ma pomóc w skupieniu się na istotnych zadaniach. To ciekawa odpowiedź na problem cyfrowego rozproszenia, z którym boryka się coraz więcej użytkowników. Najbardziej intrygującą funkcją wydaje się darmowy globalny dostęp do internetu przeznaczony wyłącznie dla narzędzi sztucznej inteligencji. System NovaLink działa w ponad 60 regionach i umożliwia korzystanie z funkcji AI bez dodatkowych opłat za transmisję danych.

MindOne oferuje coś za darmo, ale też coś zabiera i to nie jest złe

Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione ograniczeń. Darmowy dostęp dotyczy wyłącznie usług opartych na AI, co oznacza, że możemy korzystać z tłumaczeń w czasie rzeczywistym obsługujących ponad 60 języków, notatek głosowych czy asystenta AI, ale już nie z mediów społecznościowych czy przeglądarki internetowej. Pełny dostęp do sieci wymaga wykupienia płatnego systemu vSIM działającego w 140 krajach lub użycia tradycyjnej karty Nano SIM.

Pod względem technicznym MindOne działa na systemie Android 15 z certyfikacją Google Mobile Services oraz autorskim iKKO AI OS. Producent obiecuje trzy główne aktualizacje Androida i pięć lat poprawek bezpieczeństwa. Wyświetlacz to 4,02-calowy panel AMOLED chroniony szafirowym szkłem o twardości 9H w wersji Pro. Procesor MediaTek MT8781 został zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia energii i stabilnej łączności 4G+.

Ciekawym rozwiązaniem jest obrotowa kamera Sony 50 MP z sensorem 1/1,56 cala, optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną F1,88. Jeden obiektyw służy zarówno jako kamera przednia, jak i tylna – wystarczy go obrócić. Bateria o pojemności 2200 mAh może wydawać się skromna, ale producent deklaruje do 17,7 godzin odtwarzania wideo offline przy 15-procentowej jasności ekranu.

Producent przygotował dwie wersje urządzenia. Podstawowy MindOne kosztuje 389 dolarów (około 1421 zł), natomiast MindOne Pro wyceniono na 499 dolarów (około 1823 zł). Droższa wersja oferuje ekran z szafirowym szkłem i dostęp do darmowego internetu AI. Wczesni wspierający na Kickstarterze mogli zaoszczędzić do 130 dolarów (około 475 zł) w porównaniu z przyszłymi cenami detalicznymi.

Opcjonalne etui Snap-In Case znacznie rozszerza możliwości urządzenia, dodając fizyczną klawiaturę QWERTY, przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic CS43198, gniazdo audio 3,5 mm oraz dodatkową baterię 500 mAh. Firma deklaruje również wsparcie dla otwartego rozwoju oprogramowania – kod źródłowy zostanie udostępniony na licencji GPL v2,0, a deweloperzy otrzymają dostęp do odblokowanego pakietu ROM.

System iKKO AI OS ma być wolny od reklam i nie zbierać danych użytkowników do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To ważna deklaracja w czasach rosnących obaw o prywatność. Szacowana data dostawy pierwszych egzemplarzy to grudzień 2025 roku, przy czym niektóre nagrody mają być wysłane już w listopadzie. Jak to zwykle bywa w przypadku kampanii crowdfundingowych, istnieje ryzyko opóźnień, choć historia firmy przemawia na jej korzyść.

Czytaj też: Google Pixel 10 już oficjalnie. Czy czysty Android znów okaże się prawdziwą rewolucją?

MindOne to ciekawa próba redefinicji smartfona w erze wszechobecnej sztucznej inteligencji. Czy miniaturyzacja i skupienie na produktywności znajdą swoją niszę na rynku zdominowanym przez coraz większe urządzenia? Czas pokaże, ale na pewno warto obserwować ten projekt, który może wskazać nowy kierunek rozwoju mobilnych technologii.