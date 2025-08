mObywatel z nowymi funkcjami od grudnia 2025. AI i usługi lokalne w aplikacji

Wirtualny asystent AI w urzędach

Zmiany te umożliwiła nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel, z 9 lipca 2025 – na jej podstawie 31 grudnia 2025 roku w aplikacji zadebiutuje wirtualny asystent wykorzystujący polski model językowy PLLuM. Co istotne, ma funkcjonować bez wymogu przetwarzania danych osobowych, co zwiększy bezpieczeństwo kosztem możliwości personalizacji. System będzie wyjaśniał procedury urzędowe, informował o dostępnych usługach i pomagał poruszać się po meandrach administracji – pomoże przygotować pismo, czy złożyć wniosek do urzędu.

Nowelizacja ustawy otwiera także drogę do udostępniania w aplikacji mObywatel usług publicznych, które nie są wprost wymienione w ustawie, uelastyczniając procedury. Nowe przepisy oddadzą w ręce samorządów narzędzia ułatwiające cyfryzację – dzięki nowym zapisom ustawowym zawartym w art. 3b gminy i powiaty będą mogły w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji integrować z aplikacją swoje systemy, to zaś oznacza, że użytkownicy będą mogli zyskać przy pomocy mObywatela dostęp do systemów bibliotecznych, rejestracji do przedszkoli czy na przykład lokalnych podatków. Co więcej, samorządy zyskały możliwość finansowania takich integracyjnych projektów z lokalnych budżetów.

mStłuczka i więcej cyfrowych dokumentów

Kierowcy docenią nowość o nazwie mStłuczka, pozwalającą zgłaszać szkody komunikacyjne z polisą OC bezpośrednio do ubezpieczyciela. To spore ułatwienie w miejsce dzwonienia na infolinię czy wizyty w placówce – wystarczy kilka dotknięć ekranu smartfona, by wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia (dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych, co zapewni ich aktualność i poprawność), dołączyć dokumentację fotograficzną i podpisać całość profilem zaufanym.

Aplikacja wzbogaci się też o kolejne mobilne legitymacje dla Geodetów i kartografów oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Każdy taki dokument będzie potwierdzał status zawodowy i uprawnienia do ulg.

Cyfrowe archiwum i szerszy kontekst

System aplikacji zyska wirtualne skrytki – cyfrowe miejsce do przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów. To jak osobny sejf na ważne papiery, dostępny zawsze w telefonie. mObywatel zostanie też połączony z systemem SIDUSIS, monitorującym dostępność szybkiego internetu. Użytkownicy sprawdzą zasięg w swojej okolicy i zgłoszą potrzeby związane z infrastrukturą.

Wszystkie te zmiany przygotowują grunt pod wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej eIDAS 2.0. Dzięki temu aplikacja posłuży do logowania w usługach administracyjnych w całej Unii Europejskiej oraz do międzynarodowego podpisywania dokumentów.

mObywatel – Polak za granicą

Znowelizowane przepisy o informatyzacji pozwolą na stworzenie centralnej bazy danych dla Polaków przebywających za granicą. Zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz, możliwe także przez aplikację mObywatel, ułatwi służbom konsularnym niesienie pomocy w nagłych wypadkach dzięki nowym funkcjom aplikacji.

Weryfikacja i automatyczna aktualizacja danych

Nowelizacja ustawy o informatyzacji wprowadza także istotne zmiany pozwalające na szybką weryfikację danych. Uprawnione instytucje zyskają szybszy dostęp do danych z rejestrów państwowych (m.in. PESEL), co przyspieszy procedury bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

Po drugie, banki i inne uprawnione firmy będą mogły skuteczniej weryfikować tożsamość, porównując zdjęcie z dowodu klienta z jego cyfrowym odpowiednikiem w bazie państwowej, co powinno ograniczyć możliwość wyłudzania tożsamości i posługiwania się przerobionymi dokumentami. Co więcej, w razie potrzeby dane o nowym dowodzie osobistym zaktualizują się w bankach automatycznie, zwalniając obywateli z tego obowiązku.

Co to oznacza dla nas?

Obecnie mObywatel oferuje już m.in. mDowód, mPrawo jazdy, legitymacje studenckie czy Kartę Dużej Rodziny. Funkcja ePłatność działa testowo w kilkudziesięciu gminach, z planami rozszerzenia na wszystkie e-usługi gminne. Szybki i elastyczniejszy rozwój z pewnością zaś przybliży aplikację do stania się centrum cyfrowego życia obywatela.