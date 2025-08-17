Najmniejsze skrzypce świata zmieścisz pod skórą. Powstały w niecodziennych okolicznościach

Do realizacji wyznaczonego celu wykorzystali składnik w postaci platyny. Z jego udziałem zbudowali mikroskopijnych rozmiarów instrument muzyczny mają 35 mikronów długości i 13 mikronów szerokości. Gwoli ścisłości: jedna taka jednostka jest równa jednej milionowej metra. Szerokość tych niesamowitych skrzypiec jest więc tak mała, że moglibyśmy je zmieścić nawet pod skórą.

Ich twórcy potraktowali swoje ostatnie działania jako platformę treningową i swego rodzaju test możliwości ich nowego układu nanolitograficznego. Takie urządzenie pozwala na tworzenie i badanie różnego rodzaju struktur istniejących w nanoskali. W długofalowej perspektywie ich starania powinny mieć przełożenie na możliwość projektowania nowych materiałów i technologii związanych z kolejną generacją urządzeń obliczeniowych.

Do badania takich materiałów można wykorzystać szereg czynników, na przykład światło, magnetyzm czy energię elektryczną. Śledząc ich wpływ na zachowanie objętych eksperymentami próbek naukowcy mogą jeszcze lepiej zrozumieć ich właściwości oraz potencjalne zastosowania. A tych jest przecież cała masa i nie sposób byłoby je wymienić.

Skrzypce stworzone przez przedstawicieli Uniwersytetu Loughborough mają szerokość niższą od średnicy ludzkiego włosa

Powstałe skrzypce nie nadają się rzecz jasna do faktycznej gry. Stanowią raczej dowód koncepcji, potwierdzający słuszność wykorzystanej metody. I choć ich twórcy sugerują, jakoby chodziło o najmniejszy instrument świata, to zarazem nie tytułują się rekordzistami. Mówiąc krótko: być może w najbliższym czasie zgłosi się zespół mający na koncie jeszcze bardziej miniaturową wersję.

W toku prowadzonych eksperymentów ich autorzy wprowadzili do formy cienką warstwę platyny, a następnie wypłukali acetonem niepożądane resztki. Wtedy ich oczom ukazały się skrzypce, które trudno byłoby dostrzec gołym okiem. Proces produkcji skrzypiec zajął około trzech godzin. Jeśli zaś chodzi o potencjalne zastosowania wykorzystanego układu, to mówi się chociażby o możliwości magnetycznego przechowywania danych, a także użycia ciepła do szybszego i bardziej energooszczędnego przetwarzania informacji oraz ich późniejszego magazynowania.