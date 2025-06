Naukowcy walczą o niskie ceny. Ten materiał jest podstawą akumulatorów nowej generacji

Akumulatory ze stałym elektrolitem (solid-state) uznawane są za przyszłość magazynowania energii, bo oferują większą gęstość energetyczną, wyższy poziom bezpieczeństwa i dłuższą żywotność niż tradycyjne ogniwa litowo-jonowe. Ich powszechne wdrożenie było jednak hamowane przez trudności z pozyskiwaniem i produkcją wysokiej jakości siarczku litu na skalę przemysłową. To właśnie uległo zmianie.

Przełom w produkcji siarczku litu toruje drogę akumulatorom nowej generacji

Kanadyjskie firmy Standard Lithium i Telescope Innovations opracowały innowacyjną metodę produkcji siarczku litu (Li₂S), czyli kluczowego składnika akumulatorów ze stałym elektrolitem, które uznaje się za rewolucyjne. Ich opatentowany proces DualPure działa w temperaturach poniżej 100°C, co stanowi ogromną różnicę względem tradycyjnych metod wymagających nawet powyżej 500°C. Tak niska temperatura oznacza mniejsze zużycie energii, uproszczoną produkcję oraz lepszą skalowalność i przyjazność dla środowiska.

Ten nowatorski proces jest również elastyczny pod względem surowców, bo może przetwarzać zarówno węglan litu, jak i wodorotlenek litu, przekształcając je w siarczek litu o jakości przemysłowej. Co więcej, proces toleruje surowce techniczne (mniej czyste, ale łatwiej dostępne), co obniża koszty i zmniejsza presję na łańcuch dostaw. Gdyby tego było mało, nie jest to jedynie teoria laboratoryjna, bo pierwsze próbki wyprodukowane tą metodą zostały już wysłane do producentów akumulatorów w Azji i Ameryce Północnej do testów i walidacji.

Proces DualPure eliminuje wiele z przeszkód, które wstrzymywały wprowadzanie akumulatorów ze stałym elektrolitem na szerszą skalę. Pozwala bowiem produkować siarczek litu szybciej, taniej i z gorszych jakościowo surowców, a to akurat może znacząco przyspieszyć komercjalizację magazynów energii nowej ery, co będzie szczególnie ważne dla pojazdów elektrycznych i elektroniki przenośnej. Jednak skutki tej innowacji wykraczają poza samą technologię akumulatorów.

Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i surowce, proces DualPure promuje bardziej zrównoważone podejście do produkcji przemysłowej. Wpisuje się to w globalne wysiłki na rzecz zmniejszenia wpływu przemysłu na środowisko i przejścia ku czystszej energii. Sukces tej metody może również zainspirować kolejne przełomy w produkcji innych kluczowych materiałów akumulatorowych. Czas jednak tylko odpowie na to, czy o DualPower słyszymy po raz pierwszy i ostatni… czy może wręcz przeciwnie.